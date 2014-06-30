Сквер Семена Пацко и благоустройство на Одесской обсудят горожане

Жителей Калининского административного округа управа зовет принять участие в обсуждении проекта благоустройства сквера Семена Пацко (район ул. Первомайской). Вопрос обсудят в 19 часов в помещении Дворца культуры «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55, 1-й этаж). Предложения будут принимать как во время обсуждения, так и в управе Калининского административного округа администрации города Тюмени (ул. Луначарского, 61, каб. 302, тел. 8(3452) 43-20-52).
С 18 до 19 часов в школе № 7 по адресу: ул. Рижская, 60, состоится прием жителей, проживающих в границе улиц: Республики — Мельникайте — Котовского — Одесская — Энергетиков — Севастопольская — Рижская — Тульская, руководителями и специалистами структурных подразделений администрации города Тюмени, управления социальной защиты населения города Тюмени, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района и депутатами областной и городской дум, информирует управа Ленинского административного округа города Тюмени.