В Молодежном появится рыбный технопарк — пора менять аквакультуру

«Предприятие имеет договор аренды водоема, но полномочий охранять его от рыбаков-любителей нет. Рыбаки вылавливают аборигенную рыбу, а вместе с ней и ту, которую мы уже „окультурили“. Необходимо рассмотреть поправки, чтобы можно было регулировать весь вылов на водоеме. Конкретные предложения по ним мы уже готовим», — сказал на совещании президент Ассоциации «Оцелот», входящей в состав некоммерческого партнерства сельхозтоваропроизводителей Тюменской области Руслан Цицкиев.