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В Молодежном появится рыбный технопарк — пора менять аквакультуру

27 июня 2014, 16:21
В поселке Молодежный Тюменской области в скором времени откроется рыбный технопарк, поэтому местные сельхозпроизводители задумались о развитии пастбищной аквакультуры. Об этом порталу NashGorod.ru сообщили в некоммерческом партнерстве сельхозтоваропроизводителей Тюменской области.

Селекторное совещание в Федеральном агентстве по рыболовству, на котором обсуждались проблемы развития пастбищной аквакультуры, состоялось в Москве. Эксперты, среди которых представители всех территориальных управлений, отраслевой науки, рыбоводных ассоциаций и хозяйств регионов России, отметили несовершенство законодательства в этой сфере.

«Предприятие имеет договор аренды водоема, но полномочий охранять его от рыбаков-любителей нет. Рыбаки вылавливают аборигенную рыбу, а вместе с ней и ту, которую мы уже „окультурили“. Необходимо рассмотреть поправки, чтобы можно было регулировать весь вылов на водоеме. Конкретные предложения по ним мы уже готовим», — сказал на совещании президент Ассоциации «Оцелот», входящей в состав некоммерческого партнерства сельхозтоваропроизводителей Тюменской области Руслан Цицкиев.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки обеспечить правовую основу регулирования пастбищного рыбоводства. По итогам совещания Василий Соколов поручил управлению аквакультуры совместно с ВНИРО и Росрыбхозом доработать проект приказа Минсельхоза России с учетом высказанных рекомендаций. В разработке проекта примут участие тюменские эксперты.

#Новости#Производство#Разведение рыб#Женя#Общество
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