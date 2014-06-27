В Молодежном появится рыбный технопарк — пора менять аквакультуру

Селекторное совещание в Федеральном агентстве по рыболовству, на котором обсуждались проблемы развития пастбищной аквакультуры, состоялось в Москве. Эксперты, среди которых представители всех территориальных управлений, отраслевой науки, рыбоводных ассоциаций и хозяйств регионов России, отметили несовершенство законодательства в этой сфере.
«Предприятие имеет договор аренды водоема, но полномочий охранять его от рыбаков-любителей нет. Рыбаки вылавливают аборигенную рыбу, а вместе с ней и ту, которую мы уже „окультурили“. Необходимо рассмотреть поправки, чтобы можно было регулировать весь вылов на водоеме. Конкретные предложения по ним мы уже готовим», — сказал на совещании президент Ассоциации «Оцелот», входящей в состав некоммерческого партнерства сельхозтоваропроизводителей Тюменской области Руслан Цицкиев.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки обеспечить правовую основу регулирования пастбищного рыбоводства. По итогам совещания Василий Соколов поручил управлению аквакультуры совместно с ВНИРО и Росрыбхозом доработать проект приказа Минсельхоза России с учетом высказанных рекомендаций. В разработке проекта примут участие тюменские эксперты.