Тюменцы едут отдыхать в Турцию

В России начался долгожданный сезон отпусков, в связи с этим рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, где планируют провести заслуженный отпуск сотрудники уральских компаний и какой месяц, по их мнению, лучше всего подходит для отдыха.
Как выяснили специалисты компании HeadHunter, 48% жителей Тюмени планируют отправиться отдыхать за границу. Так, чаще всего работники тюменских компаний выбирают для отдыха курортные страны, а каждый пятый уже планирует маршруты знакомства с одной из европейских столиц.
Стоит отметить, что самым популярным курортом не только для жителей Урала, но и всех наших соотечественников является Турция, а среди европейских стран предпочтение отдается Италии.