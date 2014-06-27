Тюменцы едут отдыхать в Турцию

Как выяснили специалисты компании HeadHunter, 48% жителей Тюмени планируют отправиться отдыхать за границу. Так, чаще всего работники тюменских компаний выбирают для отдыха курортные страны, а каждый пятый уже планирует маршруты знакомства с одной из европейских столиц.