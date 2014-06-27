nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы едут отдыхать в Турцию

27 июня 2014, 16:30
Где собираются провести отпуск работники тюменских компаний? Соцопрос показал: самый популярный вариант — по-прежнему Турция.

В России начался долгожданный сезон отпусков, в связи с этим рекрутинговый портал HeadHunter решил выяснить, где планируют провести заслуженный отпуск сотрудники уральских компаний и какой месяц, по их мнению, лучше всего подходит для отдыха.

Как выяснили специалисты компании HeadHunter, 48% жителей Тюмени планируют отправиться отдыхать за границу. Так, чаще всего работники тюменских компаний выбирают для отдыха курортные страны, а каждый пятый уже планирует маршруты знакомства с одной из европейских столиц.

Стоит отметить, что самым популярным курортом не только для жителей Урала, но и всех наших соотечественников является Турция, а среди европейских стран предпочтение отдается Италии.

#Новости#Отпуск#HeadHunter#Дарья#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25