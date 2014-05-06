Пять домов Тюмени без горячей воды

«С утра горячей воды в доме нет, а на улице огромная лужа и грязь, видимо, прорвало не недавно», — рассуждает житель дома № 31 Виталий.
В ОАО «Тепло Тюмени» подтвердили, что по этому адресу было зафиксировано повреждение на распределительном трубопроводе. По информации оперативно-диспетчерской службы в 4.10 аварийная бригада компании произвела отключение для проведения аварийно-восстановительных работ. «Сегодня к 18 часам планируется завершить ремонт и возобновить подачу теплоносителя в жилые дома», — сообщили в теплоснабжающей компании.