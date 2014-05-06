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Пять домов Тюмени без горячей воды

6 мая 2014, 10:19
В пяти многоэтажных домах Тюмени нет горячей воды. Порыв у дома № 31 по улице Червишевский тракт оставил их без тепла.

«С утра горячей воды в доме нет, а на улице огромная лужа и грязь, видимо, прорвало не недавно», — рассуждает житель дома № 31 Виталий.

В ОАО «Тепло Тюмени» подтвердили, что по этому адресу было зафиксировано повреждение на распределительном трубопроводе. По информации оперативно-диспетчерской службы в 4.10 аварийная бригада компании произвела отключение для проведения аварийно-восстановительных работ. «Сегодня к 18 часам планируется завершить ремонт и возобновить подачу теплоносителя в жилые дома», — сообщили в теплоснабжающей компании.

#Новости#Горячая вода#Трубопроводы#Тепло Тюмени#ОАО Тепло Тюмени#Женя#Общество
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