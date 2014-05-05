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600 сотрудников завода Ford согласились уволиться добровольно

5 мая 2014, 12:23
Колебания российской валюты и общее снижение продаж на автомобильном рынке в сегменте «С» привели к тому, что компания Ford Sollers начала сокращения персонала. Уже покинувшие предприятие шесть сотен сотрудников не станут последними: увольнения продолжатся в начале лета.

В настоящий момент, как сообщают «АвтоВести» со ссылкой на «Ведомости», конвейер завода не работает. Его остановили 21 апреля, и предприятие возобновит производство лишь 8 июня, но и тогда завод будет функционировать только в одну смену вместо двух. На односменный режим работы перейдет и завод Ford в Елабуге.

Руководство Ford Sollers разработало так называемую «программу добровольного увольнения», в рамках которой покидающие предприятие получают компенсацию в размере пяти окладов. Еще около сотни предложенными условиями недовольны, и переговоры с ними продолжатся после окончания простоя завода.

Всего, по данным «Ведомостей», компания собиралась уволить около семисот человек. Издание отмечает со ссылкой на представителей профсоюза, что руководство завода старается избежать принудительных сокращений, заменив их добровольными увольнениями, так как массовые сокращения могут испортить отношения компании с региональной властью.

Сумма, которую руководство завода выплатило покинувшим предприятие сотрудникам, не уточняется.

#Новости#Ford#Россия#Транспорт#Olga#Общество
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