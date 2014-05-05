600 сотрудников завода Ford согласились уволиться добровольно

В настоящий момент, как сообщают «АвтоВести» со ссылкой на «Ведомости», конвейер завода не работает. Его остановили 21 апреля, и предприятие возобновит производство лишь 8 июня, но и тогда завод будет функционировать только в одну смену вместо двух. На односменный режим работы перейдет и завод Ford в Елабуге.