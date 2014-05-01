«Мир, труд, мяу»

Монстранты, шедшие за коммунистами, были подчеркнуто абсурдны. Иные их кричалки, вроде традиционной «Выйди на улицу — купи себе творог!» иронически отсылали к «настоящим» слоганам, другие, вроде «Сделай лицо попроще!», были обращены и к коллегам по шествию, и к самим себе, и к прохожим, третьи, в общем, были весьма бессмысленны. «Чай и печеньки!», «Мы хотим еще», «Мы вас любим!» — кричала яркая молодежь, и кое-то из прохожих отзывался с обочины: «Мы вас тоже!».