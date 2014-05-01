«Мир, труд, мяу»

Коммунисты и участники Монстрации начали свое шествие в 11 часов утра от Технопарка. Во главе колонны, неся перед собой портреты Сталина и Ленина, двигались представители РКРП, а с ними — — «РОТФронта» и других близких организаций.
За ними следовали члены КПРФ.
Держа дистанцию, за людьми с красными флагами шагали монстранты, которым не удалось согласовать отдельное шествие, зато удалось уговорить коммунистов принять их в свою колонну.
«Наш главный лозунг сегодня — „Нет капитализму! Да социализму!“» напоминали друг другу и прохожим участники колонны КПРФ. «Красные в городе!» — предупреждала молодежь РКРП. Не обошлось, конечно, и без актуального в последние годы слогана «Россия без Путина!».
Монстранты, шедшие за коммунистами, были подчеркнуто абсурдны. Иные их кричалки, вроде традиционной «Выйди на улицу — купи себе творог!» иронически отсылали к «настоящим» слоганам, другие, вроде «Сделай лицо попроще!», были обращены и к коллегам по шествию, и к самим себе, и к прохожим, третьи, в общем, были весьма бессмысленны. «Чай и печеньки!», «Мы хотим еще», «Мы вас любим!» — кричала яркая молодежь, и кое-то из прохожих отзывался с обочины: «Мы вас тоже!».
К шествию присоединилась женщина с ребенком, какой-то смелый и веселый мужчина попросил сфотографироваться с флагом.
В монстрантской толпе были лошадь, зайчик, мрачные люди в черных плащах, горбун и еще множество персонажей, ну а в авангарде шли ходулисты.
Монстрантов охотно фотографировали, многие думали, что это представление какого-то театра и удивлялись, узнав, что артистов тут — единицы, а большинство — обычная молодежь.
На подходе к площади Ленина коммунисты попросили монстрантов удалиться: «У нас здесь митинг» (конечно, эту фразу тут же превратили в кричалку), и шествие разделилось: красные остались на площади у памятника Ленину отмечать День международной солидарности трудящихся, монстранты же отправились продолжать веселье на набережной.