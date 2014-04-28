Ветераны войны получат компенсацию — от 2 тысяч рублей

Традиционная для Тюменской области единовременная выплата, ежегодно устанавливаемая постановлениями Правительства Тюменской области, составила:
* 3 000 рублей:
— участникам Великой Отечественной войны;
— гражданам, проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
— инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
— гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак;
* 2 000 рублей:
— гражданам, награжденным орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
— гражданам, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев;
— гражданам, родившимся до 31.12.1931 включительно;
— гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.
Выплата указанным категориям граждан, проживающим в городе Тюмени, будет произведена в апреле 2014 года с доставкой на дом и через кредитные организации путем зачисления на личные счета получателей.
Если получателя не окажется дома в день доставки пенсии, выплату принесут в мае, информирует пресс-служба администрации города.