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Ветераны войны получат компенсацию — от 2 тысяч рублей

28 апреля 2014, 08:51
В апреле 2014 года ветераны Великой Отечественной войны города Тюмени получат единовременную компенсационную выплату в связи с празднованием 69-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Традиционная для Тюменской области единовременная выплата, ежегодно устанавливаемая постановлениями Правительства Тюменской области, составила:

* 3 000 рублей:

— участникам Великой Отечественной войны;

— гражданам, проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

— инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

— гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войну с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак;

* 2 000 рублей:

— гражданам, награжденным орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

— гражданам, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев;

— гражданам, родившимся до 31.12.1931 включительно;

— гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

Выплата указанным категориям граждан, проживающим в городе Тюмени, будет произведена в апреле 2014 года с доставкой на дом и через кредитные организации путем зачисления на личные счета получателей.

Если получателя не окажется дома в день доставки пенсии, выплату принесут в мае, информирует пресс-служба администрации города.

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