Тюменцев приглашают заняться яхтингом

Открытие «Парусной школы 2014 года» состоится 4 мая, в 16:00 в молодежной кофейне «Friends» (ул. Республики, 14).
Более пятидесяти человек постигали азы управления парусной яхтой летом прошлого года, часть из них и в этом сезоне собирается продолжить свои занятия яхтингом, сообщают организаторы. Кроме того, флот яхт-клуба увеличился, и теперь практика будет не только интереснее и увлекательнее, но и сложнее. Теперь покорять водные просторы ученики смогут на двух яхтах: длиной 5 м и 7 м.
Как рассказал NashGorod.ru руководитель яхт-клуба Виктор Васечка, теоретическая часть обучения — бесплатная, а за практику нужно заплатить порядка 5 тысяч за курс. Деньги идут на аренду лодок, стоянки, инструкторов. Те, кто внесет плату в первые две недели после начала курса получат скидку 20%. Время проведения занятий обговаривается с учениками дополнительно.
Попасть на тренировки по парусному спорту можно, если вам есть 18 лет.
«Чтобы заниматься парусным спортом нужно лишь захотеть, — уверен руководитель яхт-клуба Виктор Васечка, — не факт, что приехав на озеро и пройдя курс обучения, человек навсегда заразится яхтингом, однако то ощущение полета по волнам, прикосновения ветра, плеск волн навсегда останутся лучшими впечатлениями о лете».
Записаться на занятия, а также узнать всю интересующую информацию можно в группе социальной сети Вконтакте: vk.com/pod_parusami, а также у руководителя яхт-клуба «Под парусами» Виктора Васечка по телефону +7-912-921-1720.