Тюменцев приглашают заняться яхтингом

Более пятидесяти человек постигали азы управления парусной яхтой летом прошлого года, часть из них и в этом сезоне собирается продолжить свои занятия яхтингом, сообщают организаторы. Кроме того, флот яхт-клуба увеличился, и теперь практика будет не только интереснее и увлекательнее, но и сложнее. Теперь покорять водные просторы ученики смогут на двух яхтах: длиной 5 м и 7 м.