Снег выгнал на дороги любителей острых ощущений

Один из них засветился в ролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек, уцепившись за автомобиль, разъезжает на сноуборде среди новостроек в одном из районов города. Второй, судя по фотографии в Instagram, катался сидя на резиновой покрышке по улице Республики.
В пресс-службе администрации города сообщили, что с 24 апреля в Тюмени выпало 39 миллиметров осадков. При этом норма на апрель составляет 25 миллиметров.
Напомним также, что в марте на загородной дороге веселился лыжник, в июле прошлого года во время сильного ливня по тюменским лужам лихо рассекал вейкбордист, а до этого в марте — сноубордист. Добавим, что не все подобные развлечения заканчиваются хорошо.
В апреле два года колонии получил водитель, который катал своего друга таким же образом на «ватрушке». 19 января текущего года на дороге Кулаково — Каменка молодой человек сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, мужчина отпустил поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево и ударившись об него головой. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.
Фото instagram.com/evgenkov1978