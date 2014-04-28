nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Снег выгнал на дороги любителей острых ощущений

28 апреля 2014, 14:19
Тюменские экстремалы вновь не упустили возможность хапнуть адреналина на городских улицах. Помог любителям острых ощущений свежевыпавший снег.
Сюжет
Тюмень

Один из них засветился в ролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек, уцепившись за автомобиль, разъезжает на сноуборде среди новостроек в одном из районов города. Второй, судя по фотографии в Instagram, катался сидя на резиновой покрышке по улице Республики.

В пресс-службе администрации города сообщили, что с 24 апреля в Тюмени выпало 39 миллиметров осадков. При этом норма на апрель составляет 25 миллиметров.

Напомним также, что в марте на загородной дороге веселился лыжник, в июле прошлого года во время сильного ливня по тюменским лужам лихо рассекал вейкбордист, а до этого в марте — сноубордист. Добавим, что не все подобные развлечения заканчиваются хорошо.

В апреле два года колонии получил водитель, который катал своего друга таким же образом на «ватрушке». 19 января текущего года на дороге Кулаково — Каменка молодой человек сел в санки, прицепившись собачьим поводком к автомобилю. При входе автомашины в поворот санки занесло, мужчина отпустил поводок и на «ватрушке» съехал в кювет, врезавшись в дерево и ударившись об него головой. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Фото instagram.com/evgenkov1978

#Новости#Сноубордисты#Тюмень#Снегопад#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25