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Помогите нуждающимся родителям собрать детей в лагерь

28 апреля 2014, 16:02
Традиционную благотворительную акцию «Собери ребенка в загородный лагерь!» запускает 1 мая года центр социальной помощи семье и детям «Мария».

Уже не за горами летние каникулы, и малоимущие семьи, собирающие детей в загородные лагеря, нуждаются в помощи.

Центр «Мария» примет от горожан, организаций, частных предпринимателей летнюю одежду (сарафаны, платья, футболки, майки, шорты, бриджи, кепки и т.д.), летнюю обувь (сандалии, босоножки, кроссовки, тапочки, сланцы и т.д.), купальники, а также дорожные сумки.

Собирать и выдавать вещи будут черед «Социальную лавку» по адресу Тюмень, ул. Ермака, 1 а. Режим работы: вторник — пятница с 10 до 17. Обед с 13 до 14.

«Помимо проведения массовых акций, социальная лавка центра „Мария“ работает в течение всего года, принимая одежду, спортивную и школьную формы, канцтовары и другие школьные принадлежности, бытовую технику, книги и другие вещи, которые в дальнейшем найдут новых хозяев», — напоминают в центре социальной помощи.

#Новости#Благотворительные акции#Центр Мария#Дарья#Общество
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