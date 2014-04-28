Помогите нуждающимся родителям собрать детей в лагерь

«Помимо проведения массовых акций, социальная лавка центра „Мария“ работает в течение всего года, принимая одежду, спортивную и школьную формы, канцтовары и другие школьные принадлежности, бытовую технику, книги и другие вещи, которые в дальнейшем найдут новых хозяев», — напоминают в центре социальной помощи.