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Павел Дуров: семь причин эмигрировать из России

28 апреля 2014, 17:49
Основатель и бывший генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в качестве прощального послания опубликовал список из семи причин эмигрировать из России.

Основатель и бывший генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в качестве прощального послания опубликовал список из семи причин эмигрировать из России.

Отсутствие системы честных и независимых судов сводит на нет предпринимательскую инициативу в России. Суд должен проходить открыто, с привлечением присяжных. Судьи должны избираться и отстраняться напрямую населением, а не назначаться чиновниками.

Текущее обилие противоречащих друг другу законов стимулирует коррупцию и замедляет экономический рост. Страна нуждается в отмене большей части законотворческого балласта, принятого за последние 10 лет.

Сегодня должности раздаются чиновниками, которые боятся конкуренции и подбирают себе все менее талантливых и все более беспомощных подчиненных. Государственные посты должны распределяться на основе прозрачных механизмов, в том числе, прямых выборов.

Развитие постиндустриальной экономики требует снижения социального налога и отмены НДС — при введении максимальных федеральных налогов на сырьевой сектор. Это позволит России диверсифицировать экономику, привлечь инвестиции и сделать резкий рывок вперед.

Нынешняя централизация денежных потоков в столице привела к снижению уровня жизни и в Москве, и в регионах. Б?льшая часть дохода от налогов, собранных в рамках региона, должна оставаться в нем самом, а не отправляться на перераспределение в столицу.

Воинская повинность, необходимость оформления отдельного паспорта для путешествий и институт прописки формируют рабское сознание и должны быть устранены. Свобода сознания населения — главная предпосылка для прогресса и экономического роста в XXI веке.

Школы нынешней России напоминают фабрики шаблонных взглядов. Система образования должна быть гибкой, предусматривать экспериментальные школы и обучение по нестандартным программам. Главное достояние государства в XXI веке — свободные люди и их творчество.

Напомним, лишь чуть больше месяца назад Павел Дуров опубликовал на своей странице очерк, в котором обозначил семь причин, из-за которых не стоит эмигрировать из России сейчас.

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