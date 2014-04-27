Сотрудники ДПС помогли доставить младенца в перинатальный центр

Специализированный реанимобиль для новорожденных территориального центра медицины катастроф Тюменской области вез родившуюся 24 апреля малышку из Ишима в Тюменский областной перинатальный центр для оказания экстренной медицинской помощи. У ребенка заподозрили врожденную пневмонию и порок сердца.
Когда водитель Юрий Тихомиров выезжал с медиками и ребенком из Ишима, стояла отличная погода: +16. Но через несколько часов движения дорожные и погодные условия на федеральной трассе Тюмень-Омск резко ухудшились. Зная, что реанимобиль уже переобут в летнюю резину, руководство центра медицины катастроф обратилось в ГИБДД с просьбой сопроводить машину до Тюмени.
«Дежурный ГИБДД Александр Карлыханов оперативно обзвонил наряды, несущие службу на автодороге, и принял все меры, чтобы обеспечить сопровождение реанимобиля без задержек. Первым „подхватил“ реанимобиль на 84-м километре автодороги наряд ДПС из Ялуторовска. Инспекторы сопроводили медиков до 54-го километра трассы, передав „эстафетную палочку“ сопровождения наряду полка ДПС ГИБДД по Тюменской области. Время уже приближалось к полуночи, дорожные и погодные условия были сложными. Инспекторам приходилось быть очень осторожными. При этом они отметили профессионализм водителя реанимобиля, который без слов понимал все действия сопровождающих машину инспекторов», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Малышку благополучно доставили в перинатальный центр.