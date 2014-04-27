Сотрудники ДПС помогли доставить младенца в перинатальный центр

«Дежурный ГИБДД Александр Карлыханов оперативно обзвонил наряды, несущие службу на автодороге, и принял все меры, чтобы обеспечить сопровождение реанимобиля без задержек. Первым „подхватил“ реанимобиль на 84-м километре автодороги наряд ДПС из Ялуторовска. Инспекторы сопроводили медиков до 54-го километра трассы, передав „эстафетную палочку“ сопровождения наряду полка ДПС ГИБДД по Тюменской области. Время уже приближалось к полуночи, дорожные и погодные условия были сложными. Инспекторам приходилось быть очень осторожными. При этом они отметили профессионализм водителя реанимобиля, который без слов понимал все действия сопровождающих машину инспекторов», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.