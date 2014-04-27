После дебоша в больнице ранил полицейского в служебном авто

Направлено в суд уголовное дело в отношении тюменца, который в ноябре прошлого года ранил ножом сотрудника полиции прямо в служебном автомобиле. 42-летнего Николая Градкова обвиняют по ч.1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью).
Подробности происшедшего сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там отметили, что вечером 24 ноября 2013 года в приемное отделение Областной клинической больницы № 2 поступил Градков, который при падении с высоты получил ушиб грудной клетки. Его осмотрели, оказали необходимую помощь и рекомендовали обратиться для лечения к врачу по месту жительства. Между тем, пациент отказался покинуть лечебное учреждение, полагая, что ему неправильно выставили диагноз. Более того, он стал мешать работе медиков. Был вызван наряд полиции.
Двум прибывшим сотрудникам полиции Градков сказал, что не уходит из больницы, так как ему не на чем добраться до дома. Стражи правопорядка согласились доставить больного до дома на своем служебном автомобиле УАЗ 315195. Однако в автомобиле Градков «на почве внезапно возникшей неприязни» ударил имевшимся у него ножом одного полицейского в грудь, а другому — угрожал причинением тяжкого вреда здоровью. После этого мужчина выбежал из машины, но был задержан. Тяжелораненый полицейский был доставлен в ОКБ № 2 для оказания медицинской помощи.
Градков находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.