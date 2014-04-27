После дебоша в больнице ранил полицейского в служебном авто

Двум прибывшим сотрудникам полиции Градков сказал, что не уходит из больницы, так как ему не на чем добраться до дома. Стражи правопорядка согласились доставить больного до дома на своем служебном автомобиле УАЗ 315195. Однако в автомобиле Градков «на почве внезапно возникшей неприязни» ударил имевшимся у него ножом одного полицейского в грудь, а другому — угрожал причинением тяжкого вреда здоровью. После этого мужчина выбежал из машины, но был задержан. Тяжелораненый полицейский был доставлен в ОКБ № 2 для оказания медицинской помощи.