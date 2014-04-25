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Вырос спрос на универсальные электронные карты

25 апреля 2014, 09:14
2 тысячи 827 граждан Тюменской области подали заявления на выдачу универсальной электронной карты за четыре неполных месяца 2014 года. Это больше, чем за весь прошлый год.
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Тюмень

В Тюмени в связи с увеличившимся спросом откроют еще один пункт приема заявлений (ППЗ) по адресу улица 50 лет октября, 36, к. 1. Оставить свой запрос на карту можно с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов. Стоит отметить, что не в каждом ППЗ организован процесс выдачи готовых карт, поэтому гражданам следует внимательно ознакомиться с расписанием и функционалом каждого из пунктов на сайте или по номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

Как сообщает пресс-служба информационно-образовательного центра, из 2 тысяч 115 граждан, получивших карту, 1 тысяча 600 записали на нее электронную подпись, а 482 — транспортное приложение. Цифры говорят о том, что тюменцы используют пока не все возможности УЭК.

Организаторы напоминают, что до декабря 2014 года продолжается конкурс, в рамках которого за подробное описание получения любой услуги с помощью УЭК пользователь может получить денежный приз. Подробности на официальном сайте.

Фото: farisles.com

#Новости#Универсальная электронная карта (УЭК)#Тюмень#Электронная карта#Саша#Общество
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