Вырос спрос на универсальные электронные карты

В Тюмени в связи с увеличившимся спросом откроют еще один пункт приема заявлений (ППЗ) по адресу улица 50 лет октября, 36, к. 1. Оставить свой запрос на карту можно с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов. Стоит отметить, что не в каждом ППЗ организован процесс выдачи готовых карт, поэтому гражданам следует внимательно ознакомиться с расписанием и функционалом каждого из пунктов на сайте или по номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.