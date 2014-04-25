В Тюмени открылась вторая «Тойота»

В Тюмени это не первый автосалон прославленной японской марки, но с уже работающим дилерским центром новый не имеет ничего общего, кроме бренда Toyota — на пресс-конференции, посвященной открытию, этому было уделено особое внимание. Новый центр принадлежит компании «Альянс Моторс Тюмень», дочерней компании глобальной японской корпорации Mitsui.
Оформление шоу-рума «Тойота Центр Тюмень Юг» выполнено в соответствии с новыми стандартами Toyota Motor, а стиль интерьера воплощает ключевые идеи японского бренда. Особенностью тюменского автоцентра является большое окно в сервисную зону — клиенты, находясь в салоне, могут своими глазами видеть процесс работы над их машинами, находящимися на обслуживании или ремонте.
Новый автосалон, ставший 105-м дилерским центром Toyota в России, имеет в своем активе просторный шоу-рум и большую сервисную зону, собственный склад запасных частей и аксессуаров, а также учебный класс для сотрудников. Сервисная зона «Тойота Центр Тюмень Юг» оборудована 16 постами слесарного ремонта, девятью постами кузовного ремонта, одной покрасочной камерой и тремя мойками.
С 26 по 30 апреля дилерский центр будет работать для тюменцев и гостей города в формате Дней открытых дверей — клиенты смогут познакомиться с работой салона, для всех посетителей будет организована развлекательная программа. Ну а 24 апреля состоялось торжественное открытие, статус и важность которого подчеркнуло присутствие гостей из Японии, среди них были и представители компании-инвестора Mitsui, и руководство компании «Тойота Мотор Россия».
«Мы с гордостью представляем второй проект компании Mitsui в Тюмени после автосалона Lexus. Прошло более двух лет с того момента, как мы выиграли тендер на строительство салона Toyota — этот проект является очень важным этапом в развитии автомобильного бизнеса в России. Для нас также интересен автомобильный рынок Тюмени. На это есть несколько причин. Во-первых, потребители высоко ценят качество Toyota. Но еще важнее, что администрация Тюмени серье зно относится к развитию города — для инвесторов это важно», — отметил член исполнительного комитета ООО «Альянс Мотор Тюмень» Такэси Хосогоэ.
«Из практически пяти тысяч человек мы отобрали более ста сотрудников и надеемся, что эта профессиональная и амбициозная команда порадует своей работой всех посетителей дилерского центра», — рассказала генеральный директор ООО «Альянс Мотор Тюмень» Светлана Худякова.
Действительно, новый автосалон «Тойота Центр Тюмень Юг» дал городу более ста новых рабочих мест для представителей самых разных специальностей — от рабочих профессий (механики, электрики и т.п.) до руководителей структурных подразделений в области продаж, сервиса и кузовного ремонта.
«Как представитель Восточного округа я очень рад, что у нас создаются новые производства — это новые рабочие места. Кроме того, радостно, что к имеющимся автомобильным салоном добавился центр Toyota — это будет удобно для горожан. Желаю „Тойота Центр Тюмень Юг“ процветания и развития», — руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Владислав Черкашин.
Помимо всего прочего, новый салон обеспечит значительное пополнение бюджетов разных уровней. По оценкам, в виде разнообразных налогов и выплат «Тойота Центр Тюмень Юг» даст городу несколько сотен миллионов рублей.
«Наш дилерский центр включает в себя все производственные процессы — продажа автомобилей, их обслуживание и ремонт, финансовые услуги от „Тойота Банк“ и трейд-ин. Мы рады видеть наших клиентов у себя в гостях и приложим все усилия, чтобы люди, побывав у нас однажды, хотели вновь к нам вернуться», — резюмировал директор дилерского центра «Тойота Центр Тюмень Юг» Владислав Стафеев.
Автосалон в режиме технического открытия работает уже более месяца — первым покупателям ключи от их автомобилей Toyota торжественно вручили на официальной церемонии открытия «Тойота Центр Тюмень Юг» представители руководства марки.