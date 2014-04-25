В Тюмени открылась вторая «Тойота»

«Мы с гордостью представляем второй проект компании Mitsui в Тюмени после автосалона Lexus. Прошло более двух лет с того момента, как мы выиграли тендер на строительство салона Toyota — этот проект является очень важным этапом в развитии автомобильного бизнеса в России. Для нас также интересен автомобильный рынок Тюмени. На это есть несколько причин. Во-первых, потребители высоко ценят качество Toyota. Но еще важнее, что администрация Тюмени серье зно относится к развитию города — для инвесторов это важно», — отметил член исполнительного комитета ООО «Альянс Мотор Тюмень» Такэси Хосогоэ.