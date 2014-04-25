Физические нагрузки спасают от стресса

«Стресс хорошо снимает физическая работа. Многие женщины после скандала занимаются домашней работой, и это правильно. Можно и нужно заниматься гимнастикой. Важно, чтобы при физической нагрузке было свободное нестесненное дыхание — это также снимает стресс. Можно научиться саморегуляции, аутогенной тренировке, для этого есть специальная литература. Хорошим подспорьем также могут стать занятия с психотерапевтов или психиатром. Хороши восточные практики: йога и медитация, но для освоения этих методик нужно идти к специалисту. Очень расслабляет прослушивание музыки и созерцание природы, рукоделие и общение с животными», — советует Борис Приленский.