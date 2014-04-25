Физические нагрузки спасают от стресса

В ходе оn-line конференции на тему «Стрессы и их влияние на психику человека. Стрессозависимые расстройства», специалисты по психотерапии рассказали, как справляться со стрессом.
Когда негативные эмоции начинают разрушать нервную систему, то приводят к психозу, неврозу, депрессиям. Не стоит в этом случае глотать антидепрессанты без разбора и пренебрегать помощью специалиста. Да, он не решит тех проблем, которые стали причиной такого состояния, но психолог или психиатр научит противостоять стрессам.
«От пережитых стрессов лучше освобождаться с помощью специальных психотерапевтических технологий. Успокоительные средства, конечно, помогают, но они не действуют на причины психологических расстройств, поэтому всегда лучше обращаться к специалисту», — считает профессор кафедры психотерапии ТюмГМА Борис Приленский.
Прежде всего, чтобы бороться со стрессами, нужна энергия и здоровье: ведите активный правильный образ жизни. Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, максимум свежего воздуха, минимальное использование компьютеров, различных гаджетов — вот залог сильного организма, способного противостоять стрессам. Откажитесь от прожигания своей жизни в соцсетях — это тоже зависимость, которая приводит к полной ассоциализации личности, а в некоторых случаях и к ее деградации. Об этом пишет NEDUGAMNET.RU.
«Стресс хорошо снимает физическая работа. Многие женщины после скандала занимаются домашней работой, и это правильно. Можно и нужно заниматься гимнастикой. Важно, чтобы при физической нагрузке было свободное нестесненное дыхание — это также снимает стресс. Можно научиться саморегуляции, аутогенной тренировке, для этого есть специальная литература. Хорошим подспорьем также могут стать занятия с психотерапевтов или психиатром. Хороши восточные практики: йога и медитация, но для освоения этих методик нужно идти к специалисту. Очень расслабляет прослушивание музыки и созерцание природы, рукоделие и общение с животными», — советует Борис Приленский.
А вот специалистов — психиатров, психотерапевтов, психологов — бояться и стесняться не стоит. Вы же не стесняетесь идти на прием к кардиологу, когда у вас болит сердце, а душа — не менее важная составляющая нашего организма. Если есть врач, который лечит физическое тело, то есть врач, который лечит душу, и пренебрегать общением с ним не стоит, особенно когда самостоятельно справиться с навалившимися проблемами, одолевшими стрессами вы не можете.
Фото: battlemaster.ucoz.ru