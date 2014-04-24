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Сильный ветер сорвал крыши — повреждены автомобили

24 апреля 2014, 09:55
Несколько человек пострадало вчера от сильных порывов ветра: на их автомобили упали металлические листы, слетевшие с крыш города.

Как сообщают очевидцы, у дома № 142 по улице 30 лет Победы пластины металла повредили несколько автомобилей, которые получили повреждения различной тяжести. «В то время, когда машины на пересечении улиц Моторостроителей и 30 лет победы были аккуратно накрыты крышей, я был на территории детского сада, где наблюдал как ветром подымает крышу веранды. Рядом, разумеется, бегают дети. Страшная картина в стиле „Пункт назначения“. Монтаж профнастила оставляет желать лучшего. Если честно, то после вчерашних порывов ветра чувство безопасности на родном Восточном постепенно падает вниз, как и крыши…», — комментирует пользователь Pravdin72.

Такая ситуация повторилась в нескольких дворах города. Так, как сообщает портал megatyumen, с известной в городе «Круглой бани» также слетели листы металла. Они упали в районе парковки и поцарапали несколько машин: Daewoo Nexia, Volkswagen Tiguan, Toyota Vitz и Camry. Также ураган опрокинул знак парковки, который также поцарапал автомобиль. На сей раз досталось Honda Civic, сообщает портал.

В обоих случаях люди не пострадали.

Как пояснили в страховой компании «Росгосстрах», в такой ситуации водителю нужно вызвать участкового полиции, который даст талон-уведомление о случившемся. После этого с талоном нужно в участковом пункте получить документы для страховой компании. Если проблема в сильном ветре, то понадобится справка из метеоцентра (если таких случаев несколько достаточно одной такой справки на всех пострадавших, если у них одна страховая). С документами о происшествии водитель приходит в страховую и пишет заявление. А далее случай рассматривается в обычном порядке.

Добавим, что вчера, разбушевавшийся ветер добрался и до ДЮЦ «Фортуна», который находится в Утяшево. Спасателям «ТОСЭР» пришлось демонтировать около 5-и метров потрепанной ветром крыши. Ту кровлю, которая вызывала сомнения в надежности, спасатели укрепляли специальными саморезами.

Ветер накануне действительно был шквальным. Проезжая по дорогам города, можно было заметить, насколько сильно качаются дорожные знаки и светофоры. В такую погоду владельцам автомобилей нужно быть внимательнее: не ставить машины у заборов и крупных деревьев. Также опасаться стоит и пешеходам. Лучше в такую погоду оставаться дома.

#Новости#Автострахование#Росгосстрах#Женя#Общество
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