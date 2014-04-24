Сильный ветер сорвал крыши — повреждены автомобили

Как пояснили в страховой компании «Росгосстрах», в такой ситуации водителю нужно вызвать участкового полиции, который даст талон-уведомление о случившемся. После этого с талоном нужно в участковом пункте получить документы для страховой компании. Если проблема в сильном ветре, то понадобится справка из метеоцентра (если таких случаев несколько достаточно одной такой справки на всех пострадавших, если у них одна страховая). С документами о происшествии водитель приходит в страховую и пишет заявление. А далее случай рассматривается в обычном порядке.