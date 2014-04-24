На тюменском заводе выявлены незаконные мигранты

В рамках исполнения миграционного законодательства на объектах транспорта тюменская транспортная прокуратура провела проверку в помещениях завода, где и обнаружены разгорабочие-граждане республик Таджикистан и Узбекистан, у которых вопреки требованиям ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» отсутствовали разрешения на работу.
По фактам незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации транспортным прокурором возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафа, сообщают в ведомстве.
Напомним, в декабре 2013 года Владимир Якушев заявил, что в Тюмени с каждым годом снижаются квоты на привлечение рабочей силы из-за рубежа. «У нас были сумасшедшие лимиты — по 50 тысяс человек мигрантов в год себе „выписывали“ строительные компании, — напомнил он. — В этом году мы уменьшили порог до 13 тыс. человек, а в следующем сократим его еще вдвое».
По итогам 2012 года, согласно отчету Тюменьстата, численность населения в Тюменской области на 1 января 2013 года составила 1 миллион 385,4 тысячи человек. Динамика прироста положительная. Рождаемость выше смертности, а миграция — выше рождаемости. Естественный прирост составил 6,5 тысяч человек, миграционный прирост за год — 16,8 тысяч человек. Из ЯНАО и ХМАО переехали на юг Тюменской области 7 тысяч человек, около 3 тысяч — это переселенцы из других регионов России, из стран СНГ — 6,5 тысяч.