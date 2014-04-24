На тюменском заводе выявлены незаконные мигранты

По итогам 2012 года, согласно отчету Тюменьстата, численность населения в Тюменской области на 1 января 2013 года составила 1 миллион 385,4 тысячи человек. Динамика прироста положительная. Рождаемость выше смертности, а миграция — выше рождаемости. Естественный прирост составил 6,5 тысяч человек, миграционный прирост за год — 16,8 тысяч человек. Из ЯНАО и ХМАО переехали на юг Тюменской области 7 тысяч человек, около 3 тысяч — это переселенцы из других регионов России, из стран СНГ — 6,5 тысяч.