«Боевые» выходные: фестиваль айкидо и чемпионат по тайскому боксу

Вполне возможно, что в чемпионате примут участие бойцы муай тай, за плечами которых уже есть определенные успехи. В частности, Максим Хэно, который совсем недавно с бронзовой медалью вернулся с первенства Уральского федерального округа. Пока, правда, участие Максима остается под вопросом. Тренеры еще не решили — будет его участие в турнире полезным или спортсмену лучше поберечь силы перед дальнейшими стартами, отметили в городском многопрофильном центре.