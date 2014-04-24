«Боевые» выходные: фестиваль айкидо и чемпионат по тайскому боксу

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по тайскому боксу пройдет 26 и 27 апреля в спортшколе «Водник» (ул. Судоремонтная, 2 б). Участниками турнира станут более 50 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима и Камышлова. В субботу соревнования начнутся в 10.00. Полуфинальные и финальные поединки состоятся в воскресенье с 12.00.
Самыми юными участниками турнира станут 12-летние ребята. Допускаются и мужчины — в категории «18 лет и старше». Как рассказал вице-президент федерации тайского бокса Тюменской области, тренер клуба Raja Fight Максим Ильиных, городские состязания помогают выявлять перспективных бойцов, которых затем можно включить в городскую сборную. Остальным спортсменам они дают дополнительный соревновательный опыт, без которого невозможно попасть на турниры более значительного ранга.
Вполне возможно, что в чемпионате примут участие бойцы муай тай, за плечами которых уже есть определенные успехи. В частности, Максим Хэно, который совсем недавно с бронзовой медалью вернулся с первенства Уральского федерального округа. Пока, правда, участие Максима остается под вопросом. Тренеры еще не решили — будет его участие в турнире полезным или спортсмену лучше поберечь силы перед дальнейшими стартами, отметили в городском многопрофильном центре.
Турниры по тайскому боксу всегда собирают множество болельщиков — это очень зрелищный вид спорта. Каждую пару бойцов ждут три раунда, продолжительность которых зависит от возрастной категории. У самых юных участников раунд длится одну минуту, у опытных боксеров — по три минуты.
В воскресенье, 27 апреля, на базе спортивной школы «Тура» (ул. Кедровая, 125б) состоится детский фестиваль айкидо «Тюмень 2014». Участниками станут спортсмены от 7 до 17 лет. Стартует фестиваль в 11.00 с церемонии открытия. После небольшой разминки восемь команд начнут исполнять свои показательные программы, которые состоят из приемов айкидо айкикай. Спортсменам в своих выступлениях разрешается использование любого традиционного оружия, применяемого в восточных единоборствах.
Фестиваль айкидо «Тюмень 2014» имеет статус открытого, но в этот раз участие в нем примут лишь делегации тюменских клубов. Как рассказал президент Тюменской областной федерации Рудик Манукян, их на сегодняшний день в городе существует 15. Занимаются в них порядка 700 горожан самого разного возраста — от 7 до 70 лет.