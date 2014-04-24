Асфальт в сквере Победы отремонтируют по гарантии

Администрация Тюмени отреагировала на опубликованную на портале NashGorod.ru жалобу на провалившийся возле сквера Победы асфальт. Отремонтирует провал ответственная за этот участок подрядная организация.
Тротуар, на котором образовался провал, был восстановлен в 2013 году после проведения работ по замене тепловых сетей в рамках муниципального контракта между департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени и подрядной организацией ООО «Регион Снаб», пояснили NashGorod.ru в управе Восточного округа.
Сейчас, по информации департамента городского хозяйства, ведется работа по привлечению ООО «Регион Снаб» к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.