Асфальт в сквере Победы отремонтируют по гарантии

Тротуар, на котором образовался провал, был восстановлен в 2013 году после проведения работ по замене тепловых сетей в рамках муниципального контракта между департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени и подрядной организацией ООО «Регион Снаб», пояснили NashGorod.ru в управе Восточного округа.