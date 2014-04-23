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Кадровые перестановки в УМВД по г. Тюмени: «варягов» звать не будут

23 апреля 2014, 17:06
После назначения нового начальника в управлении МВД по г. Тюмени грядут кадровые перестановки. Однако приглашать на руководящие должности людей со стороны — в частности, представителей других регионов — не планируется.
Сюжет
Тюмень

Об этом на своей первой после вступления в должность пресс-конференции рассказал новый начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков. По его словам, кадровые перестановки будут, в основном, внутри ведомства. Возможно, на какую-то должность будет назначен представитель областного главка, но в большей степени Геннадий Викторович надеется на собственные резервы.

«В управлении есть кадровый потенциал, есть руководители, находящиеся в кадровом резерве на ту или иную должность. Я считаю, что добросовестные сотрудники должны продвигаться по служебной лестнице», — отметил Геннадий Пеньков.

Начальник УМВД по г. Тюмени ответил и на вопрос журналистов о том, какой стиль руководства ему ближе — демократичный или авторитарный.

«Все зависит от ситуации. Можно решать проблемы демократично: выслушать ряд руководителей и прийти к какому-то общему мнению, чтобы улучшить результативность работы и решить спорные вопросы. Другое дело, когда сотрудники не хотят решать те или иные задачи, а дисциплинарные меры на них уже не действуют. Тогда и стиль управления будет иным», — сказал Геннадий Пеньков.

Напомним, что Геннадий Пеньков был назначен на должность начальника УМВД по г. Тюмени на прошлой неделе. До этого он был заместителем начальника городского управления полиции, а с августа 2013 года исполнял обязанности руководителя ведомства. Напомним, что прежний начальник городской полиции Владимир Рябенко подал рапорт об отставке после того, как комиссия из МВД РФ подтвердила факты поборов в тюменской госавтоинспекции.

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