Кадровые перестановки в УМВД по г. Тюмени: «варягов» звать не будут

«Все зависит от ситуации. Можно решать проблемы демократично: выслушать ряд руководителей и прийти к какому-то общему мнению, чтобы улучшить результативность работы и решить спорные вопросы. Другое дело, когда сотрудники не хотят решать те или иные задачи, а дисциплинарные меры на них уже не действуют. Тогда и стиль управления будет иным», — сказал Геннадий Пеньков.