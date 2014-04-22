«Матери России» теперь и в Тюмени

В Тюменской области создано региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». Его цель — повышение статуса роли матери, обеспечение участия матерей в общественно-политической жизни России, защита прав детей и матерей оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Как сообщают в департаменте социального развития области, в состав регионального движения вошли представители учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спорта и молодежной политики.
Уже состоялось заседание общества, на котором было решено запустить два социальных проекта. «Наследники победы» — совместно с ветеранами Великой Отечественной Войны нужно подготовить рассказ, воспоминания о личном мужестве, о неожиданных случаях, о личных переживаниях, о мгновениях счастья даже на войне, о подвиге друга…
«Этими рассказами вы можете донести и боль войны, и переживания от потери родных и друзей, описать жизнь людей, чья молодость пришлась на самые тяжёлые годы в новой истории России, передать пережитые ими минуты, радости, любви, счастья Победы над врагом», — говорят организаторы проекта. Лучшие рассказы войдут в книгу «Наследники Победы».
Другой проект — «Письмо маме». Тюменцам предлагают написать письма о маме и к маме, о ее буднях, душевных качествах, профессии, воспоминания, слова благодарности. Лучшие письма войдут в большую книгу «Матери России», которая создаст портрет российской мамы.