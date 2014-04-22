«Матери России» теперь и в Тюмени

Уже состоялось заседание общества, на котором было решено запустить два социальных проекта. «Наследники победы» — совместно с ветеранами Великой Отечественной Войны нужно подготовить рассказ, воспоминания о личном мужестве, о неожиданных случаях, о личных переживаниях, о мгновениях счастья даже на войне, о подвиге друга…