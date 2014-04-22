«20 кг пластилина» для детей из неполных семей

Подопечные студии «Яркий мир» — это дети и подростки от 7 до 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из неполных, малообеспеченных семей, социальные сироты. На коллективных занятиях ребят учат различным техникам изобразительного искусства, они осваивают художественную лепку и декоративно-прикладное творчество. Созидательная деятельность помогает детям преодолевать барьеры общения и развивать навыки взаимодействия с окружающим миром, рассказывают в пресс-центре «Стрижи».
Немаловажно и то, что на основе изо- и арт-терапии педагог-психолог может выявлять имеющиеся у детей психологические проблемы и разрабатывать коррекционную программу по их преодолению.
В рамках «Весенней недели добра» тюменцам предлагают передать материалы для творчества студии «Яркий мир». Студии нужны разные виды бумаги и картона, материалы для рисования, инструменты и пряжа для вязанья, заготовки, материалы и наборы для творчества, глина, синтепон, клеевой пистолет с кассетами.
Материалы можно принести с 21 по 25 апреля с 10 до 18 часов в центр «Дзержинец» (ул. Орджоникидзе, 56/2, водонапорная башня, 3-й этаж). 26 апреля с 15 до 19 часов в ТЦ «Зеленый берег» (ул. Алебашевская, 19).
Более подробно об акции можно узнать в группе Благотворительная акция «20 кг пластилина» в социальной сети «ВКонтакте».