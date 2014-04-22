«20 кг пластилина» для детей из неполных семей

Подопечные студии «Яркий мир» — это дети и подростки от 7 до 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из неполных, малообеспеченных семей, социальные сироты. На коллективных занятиях ребят учат различным техникам изобразительного искусства, они осваивают художественную лепку и декоративно-прикладное творчество. Созидательная деятельность помогает детям преодолевать барьеры общения и развивать навыки взаимодействия с окружающим миром, рассказывают в пресс-центре «Стрижи».