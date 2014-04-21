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Убери мусор вместе с замгубернатора

21 апреля 2014, 17:09
Помочь очистить окрестности озера Андреевское вы сможете, если присоединитесь к субботнику, который пройдет в эту субботу, 26 апреля.
Сюжет
Тюмень

Приглашаются все неравнодушные тюменцы. Участникам субботника нужно будет позаботиться только о рабочей одежде. Автобусы организаторов довезут от места сбора до места уборки и заберут обратно, сообщают организаторы.

Субботник пройдет в форме игры — участников уборки будут подбадривать ведущие, в минутки отдыха состоятся веселые конкурсы, для детишек откроются «Экодворики». После продуктивной работы всех активистов ждут подарки и сувениры.

Сбор участников — в 10:00 возле торгового центра на пересечении улиц Пермякова и Широтная. Субботник организует ООО «НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов» и управление Росприроднадзора по Тюменской области при поддержке регионального правительства.

В прошлый раз «сказочный» субботник проходил в рамках всероссийской уборки «Зеленая Россия» 31 августа — активисты очистили от мусора лесной массив в районе ТЭЦ-2. Отдать долг природе тогда собрались около 150 человек от мала до велика.

Одним из самых активных участников был заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который планирует отправиться на субботник и в этот раз. Напомним, что в августе участники собрали больше сотни мешков мусора.

Еще один субботник состоится 22 апреля в сквере Журналистов (ул. Логунова, 22), начало в 14 часов. В нем традиционно принимает участие пишущая братия из Тюмени.

#Новости#Субботник#Тюмень#Свалки#Экология#Ирина#Общество
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