Тюменских байкеров призывают сдать кровь

Мероприятие проводится в течение нескольких лет весной и осенью . В прошлый раз в нем приняли участие около 100 человек. По всей России в период с 21 по 25 апреля авто- и мотолюбители на время станут донорами.
«В акции полтора года назад принимали участие местные байкеры. В этом году мы тоже надеемся их увидеть», — рассказали в пресс-службе Областной станции переливания крови.Всех участников дорожного движения призывают сдать кровь и тем самым помочь спасти жизни другим.
Специалисты ждут всех желающих с 9 до 14 часов на улице Энергетиков, 35. Всем участникам акции будут вручены памятные сувениры с символикой «Донор крови».
Фото: riamotor.ru