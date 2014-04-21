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Тюменских байкеров призывают сдать кровь

21 апреля 2014, 14:27
Федеральная акция «АвтоМотоДонор» пройдет в Тюменской области 24 апреля. Ее цель — привлечь внимание авто- и мотолюбителей к проблеме нехватки регулярных доноров крови и ее компонентов.
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Тюмень

Мероприятие проводится в течение нескольких лет весной и осенью . В прошлый раз в нем приняли участие около 100 человек. По всей России в период с 21 по 25 апреля авто- и мотолюбители на время станут донорами.

«В акции полтора года назад принимали участие местные байкеры. В этом году мы тоже надеемся их увидеть», — рассказали в пресс-службе Областной станции переливания крови.Всех участников дорожного движения призывают сдать кровь и тем самым помочь спасти жизни другим.

Специалисты ждут всех желающих с 9 до 14 часов на улице Энергетиков, 35. Всем участникам акции будут вручены памятные сувениры с символикой «Донор крови».

Фото: riamotor.ru

#Новости#Доноры#Станция переливания крови#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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