Принят закон о невозвратных авиабилетах

Под невозвратным тарифом подразумевается, что если пассажир по каким-то причинам решит вернуть билет на самолет, его стоимость возвращена не будет. Однако из этого правила законопроект предусматривает ряд исключений. Например, стоимость билета будет возвращена пассажиру в случае отказа от полета в связи с его внезапной болезнью, смертью члена семьи или в связи с задержкой отправления воздушного судна.