Принят закон о невозвратных авиабилетах

Под невозвратным тарифом подразумевается, что если пассажир по каким-то причинам решит вернуть билет на самолет, его стоимость возвращена не будет. Однако из этого правила законопроект предусматривает ряд исключений. Например, стоимость билета будет возвращена пассажиру в случае отказа от полета в связи с его внезапной болезнью, смертью члена семьи или в связи с задержкой отправления воздушного судна.
Закон устанавливает, что порядок информирования пассажиров об условиях возврата купленного на рейс билета устанавливается федеральными авиационными правилами. В случае непредоставления такой информации перевозчик или уполномоченное им лицо будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Если пассажир нарушил сроки уведомления перевозчика, стоимость билета возвращается с взысканием неустойки в размере 25% уплаченной провозной платы и суммы фактически понесенных расходов перевозчика. При этом оговаривается, что перевозчик вправе уменьшить размер этой неустойки. И плата совсем не возвращается, если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета после окончания времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс. Об этом пишет «РИА Новости».
Кроме того, при прекращении действия договора о воздушной перевозке по инициативе перевозчика пассажиру возвращается стоимость билета, если состояние его здоровья требует особых условий авиаперевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами. И стоимость билета не возвращается, если состояние здоровья пассажира создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц.
Фото: ria.ru