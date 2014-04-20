Новая Skoda Rapid — уже в Тюмени

По словам представителей официального дилера Skoda в Тюмени, жители областного центра тепло приняли новую модель — уже принято множество заказов на автомобиль, но машины в разных комплектациях есть в наличии. В случае заказа срок поставки составит три месяца. В ходе дней открытых дверей в шоу-румах чешской марки для всех гостей было подготовлено угощение и развлекательная программа для детей, а их родители могли принять участие в тест-драйве новинки. К сожалению, из-за запрета на фотосъемку для журналистов предоставить фотоотчет не представляется возможным.