Новая Skoda Rapid — уже в Тюмени

Компактный современный лифтбэк (кузов, стилизованный под седан, но с открывающейся дверью багажника на манер хэтчбека) выпускается на заводе марки под Калугой и призван усилить позиции Skoda в сегменте недорогих автомобилей. Стоимость машины начинается от 479 000 рублей (максимальная версия стоит от 724 000 рублей), а сам автомобиль поставляется в нескольких комплектациях, с разными силовыми агрегатами и типами трансмиссии.
Покупателям доступны версии Active (базовая), Ambition (средняя) и топовая Elegance, для которых помимо обширного списка опций можно выбрать из трех бензиновых моторов: 75-сильный 1.2, 105-сильный 1.6 и 122-сильный 1.4, которые сочетаются с пятиступенчатой механикой, шестидиапазонной АКПП и семиступенчатым «роботом» DSG.
Автомобиль отличается стильным и современным дизайном в новой корпоративной стилистике марки, использованием современных технологий и проверенных временем решений, а также хорошей приспособленностью к повседневной эксплуатации — в активе Skoda Rapid 530-литровый багажник, полноразмерное запасное колесо, декларируемый расход топлива менее шести литров на сто километров пути и другие «простые и умные» решения. Впоследствии вдобавок к лифтбэку появится и Skoda Rapid Spaceback в кузове хэтчбек, однако точной информации о сроках поступления этой модификации в продажу пока нет.
По словам представителей официального дилера Skoda в Тюмени, жители областного центра тепло приняли новую модель — уже принято множество заказов на автомобиль, но машины в разных комплектациях есть в наличии. В случае заказа срок поставки составит три месяца. В ходе дней открытых дверей в шоу-румах чешской марки для всех гостей было подготовлено угощение и развлекательная программа для детей, а их родители могли принять участие в тест-драйве новинки. К сожалению, из-за запрета на фотосъемку для журналистов предоставить фотоотчет не представляется возможным.