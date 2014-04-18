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Дачный автобус в «Автомобилист 2» не поедет из-за плохих дорог

18 апреля 2014, 11:27
Запуск садоводческого маршрута № 157 «З-д Медоборудования — с/о «Автомобилист 2», следующего из города по Тобольскому тракту до поселка Каскары, откладывается из-за плохих дорог. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Решение об отсрочке принято городской межведомственной комиссией по обследованию автомобильных дорог общего пользования с регулярным автобусным сообщением. Дорожные условия на участке маршрута № 157 в границах Тюменского района признаны несоответствующими требованиям безопасности движения.

«На участке маршрута выбоины по краям дороги, поэтому она небезопасна для движения автобусов. Как только дорогу починят, движение маршрута восстановится», — пояснили в «Тюменьгортрансе». Участок дороги, которому требуется ремонт, в ведении администрации Тюменского района.

Как известно, автобус № 157 едет в направлении поселка Каскара по Тобольскому тракту. И только этот маршрут следует к самим дачным обществам. Дачники в ожидании ремонта дороги вынуждены добираться на собственном транспорте или такси.

Актуальная информация о работе садоводческих маршрутов доступна по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924 или на сайте tgt72.ru.

#Новости#Ремонт дорог#Дачные автобусы#Дороги#Садоводческое общество#Автобусы#Транспорт#Женя#Общество
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