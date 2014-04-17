Автозапчасти и комплектующие материалы со скидкой до 40%

С 2006 года «Автотаун» занимается продажей контрактных запчастей для японских, европейских, корейских и американских автомобилей. В числе моделей, к которым можно приобрести необходимые расходные и комплектующие материалы, значится более двух десятков автопроизводителей, среди которых: Audi, BMW, Daihatsu, Ford, Honda, Infiniti, Isuzu, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.
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Для покупателей всегда представлен широкий выбор автозапчастей — более 60000 наименований на складах компании в Омске, Тюмени и Москве. Кузовное железо, ДВС, АКПП и МКПП, ноускаты, оптика, стекла, ходовая часть, навесное оборудование, зеркала, подушки ДВС — все это и многое другое специалисты «Автотауна» готовы предложить своим клиентам со скидкой до 40% в честь своего Дня рождения!
С 7 по 20 апреля покупателей ждет приятный сюрприз: помимо солидной скидки клиент получит в подарок карту постоянного покупателя, чтобы в дальнейшем приобретать запчасти и пользоваться услугами «Автотауна» по более низким ценам.
Ул. Республики, 256, корпус 3, строение 2.
Тел: 8-800-775-16-45 (звонок бесплатный)
*Цены на сайте указаны без учета скидок. Подробные условия акции вы можете узнать по телефону 8-800-775-16-45 (звонок бесплатный).