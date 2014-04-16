Детдомовцы чаще всего подвергаются сексуальному насилию

По его словам, по подозрению и даже обвинению в совершении этих преступлений среди прочих зачастую фигурируют старшие воспитанники и даже сотрудники учреждений. «О каком воспитании, профилактике подростковой преступности, да и вообще будущем может идти речь? Пускай все эти ребята не имеют фактического отцовства, все они — граждане Российской Федерации. Наши с вами дети. Будущее нашей страны», — сказал собеседник агентства.