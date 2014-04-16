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Детдомовцы чаще всего подвергаются сексуальному насилию

16 апреля 2014, 11:11
В 2013 году по меньшей мере 200 детдомовцев были признаны потерпевшими по ряду уголовных дел. Пятнадцать процентов из них пострадало в результате преступлений против половой неприкосновенности.

Преступления против половой неприкосновенности воспитанников детских домов в России занимают первое место в статистике среди преступлений в отношении данной категории детей, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель СК России Владимир Маркин.

Он отметил, что, к сожалению, воспитанники детских домов являются наиболее уязвимой и наименее социально защищенной категорией граждан. В прошлом году по меньшей мере 200 детдомовцев были признаны потерпевшими по ряду уголовных дел.

«Пятнадцать процентов из них пострадало в результате преступлений против половой неприкосновенности. Каким иначе, если не вопиющим, стоит считать тот факт, что преступления в этой сфере занимают первое месте по статистике среди преступлений в отношении детдомовцев», — сказал Маркин.

По его словам, по подозрению и даже обвинению в совершении этих преступлений среди прочих зачастую фигурируют старшие воспитанники и даже сотрудники учреждений. «О каком воспитании, профилактике подростковой преступности, да и вообще будущем может идти речь? Пускай все эти ребята не имеют фактического отцовства, все они — граждане Российской Федерации. Наши с вами дети. Будущее нашей страны», — сказал собеседник агентства.

Маркин добавил, что ведомство будет в дальнейшем продолжать работу, направленную на установление и привлечение к ответственности всех без исключения лиц, от чьих рук страдают дети.

#Новости#Детские дома#Сексуальное насилие#Дарья#Общество
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