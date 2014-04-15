Застрахованные по ОМС чаще всего жалуются на платную медпомощь

По словам директора Тюменского филиала «СОГАЗ-Мед» Людмилы Фроловой, в 2013 году филиал провел 48 тысяч 650 экспертиз, из них 16 тысяч 311 экспертиз качества оказанной медицинской помощи, в которых было задействовано 49 высококвалифицированных врачей-экспертов. На горячую линию Тюменского филиала поступило 567 обращений, по сети Интернет — еще 190 обращений. «За 2013 год в филиал поступило 20 жалоб от застрахованных в системе ОМС. Были признаны обоснованными и удовлетворены 11 жалоб. По 9 жалобам было выплачено материальное возмещение на сумму 28 тысяч рублей», — отметила Людмила Фролова.