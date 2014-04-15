Застрахованные по ОМС чаще всего жалуются на платную медпомощь

17% от общего количества жалоб, поступивших в «СОГАЗ-Мед» в 2013 году, касались устройства работы медицинских организаций, 8% — отказов в оказании медпомощи по программе ОМС, 5% — обеспечения полисами ОМС, 4% — лекарственного обеспечения, 1% — выбора медицинской организации. Остальные 3% жалоб были вызваны иными причинами.
«По каждому факту обращения компания проводила тщательную работу, направленную на защиту прав и законных интересов застрахованных. Цель этой работы — урегулирование возникших проблем, установление обоснованности жалоб и восстановление нарушенных прав застрахованных в сфере ОМС в досудебном, а при необходимости и в судебном порядке», — отметил заместитель генерального директора «СОГАЗ-Мед» Сергей Плехов.
При содействии СОГАЗ-Мед в досудебном и судебном порядке было удовлетворено более 1,2 тысяч обоснованных жалоб на нарушение прав застрахованных в сфере ОМС, в том числе с материальным возмещением со стороны медицинских организаций на сумму 2,9 миллиона рублей.
В 2013 году страховая компания «СОГАЗ-Мед» провела более 2,25 тысяч экспертиз качества оказанной медицинской помощи, в которых было задействовано 1 тысяча 310 высококвалифицированных врачей-экспертов. По результатам экспертной деятельности за выявленные нарушения в оказании медицинской помощи было удержано и возвращено в систему ОМС более 1,28 миллиарда рублей.
За год на номер круглосуточной консультационно-диспетчерской службы: 8-800-100-07-02 поступило и было отработано более 66 тысяч обращений застрахованных граждан, еще свыше 14 тысячи обращений поступило через сервис «on-line консультант».
По словам директора Тюменского филиала «СОГАЗ-Мед» Людмилы Фроловой, в 2013 году филиал провел 48 тысяч 650 экспертиз, из них 16 тысяч 311 экспертиз качества оказанной медицинской помощи, в которых было задействовано 49 высококвалифицированных врачей-экспертов. На горячую линию Тюменского филиала поступило 567 обращений, по сети Интернет — еще 190 обращений. «За 2013 год в филиал поступило 20 жалоб от застрахованных в системе ОМС. Были признаны обоснованными и удовлетворены 11 жалоб. По 9 жалобам было выплачено материальное возмещение на сумму 28 тысяч рублей», — отметила Людмила Фролова.
Фото: federalexpo.ru