У памятника Эрвье состоится митинг

В 10 часов в музее «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) откроется выставка уникальных фотографий и исторических документов «Эпоха Эрвье. Страница истории Тюменской области». На выставке представлены подлинные предметы из персональной коллекции Эрвье из фондов Тюменского областного краеведческого музея, а также коллекция нефти и минералов. Геологические карты (с указанием месторождений, открытых до Ю.Г. Эрвье и под его руководством) разработаны и выполнены сотрудниками ОАО «СибНАЦ», сообщает пресс-служба музейного комплекса.
В 11 часов у памятника Юрию Эрвье рядом со зданием «Главтюменьгеологии» (ул. Республики,55), руководителем которой он являлся почти четверть века, состоится митинг памяти. В нем примут участие представители органов власти Тюмени и Тюменской области, ветераны геологии, друзья и коллеги великого геолога.
Также пройдут VI открытые областные соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы Юрия Эрвье, о времени и месте проведения которых будет сообщено дополнительно. Напомним, что соревнования должны были состояться 18 апреля на базе лесопарка «Затюменский», но в связи с неблагоприятными погодными условиями было принято решение об их переносе.
Ко дню рожденья Эрвье в авиакомпании «Ямал» появился самолет имени геолога с его фотографией на борту.
Справка
Юрий Эрвье — инициатор и организатор проведения широкомасштабных поисковых и разведочных работ по большой части Западной Сибири, завершившихся открытием крупнейшей в СССР и в мире нефтегазоносной провинции. Всего, за время руководства Ю.Г. Эрвье геологической службой области, было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа. 112 месторождений отнесены к разряду крупных, крупнейших и уникальных, из них 30 уникальных (из 36 открытых в области на сегодняшний день), 33 крупнейших (более 55% от общего числа), 49 крупных (около 50%).
Геофизическими работами было подготовлено 466 структур (объектов), перспективных на газ и нефть. На базе открытий геологов в Тюменской области был создан крупнейший в стране и мире топливно-энергетический комплекс.
Юрий Георгиевич Эрвье — участник Великой отечественной войны. Боевые награды: медаль «За оборону Кавказа» и орден Красной Звезды (1943). Герой Социалистического Труда (1962). Лауреат Ленинской премии (1964).
Фото: ru.wikipedia.org