nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У памятника Эрвье состоится митинг

15 апреля 2014, 16:17
Мероприятия, посвященные 105-ой годовщине со дня рождения нашего земляка, геолога, основателя и первого руководителя крупнейшего в мире производственного геологического управления Юрия Эрвье, стартуют 16 апреля.
Сюжет
Тюмень

В 10 часов в музее «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) откроется выставка уникальных фотографий и исторических документов «Эпоха Эрвье. Страница истории Тюменской области». На выставке представлены подлинные предметы из персональной коллекции Эрвье из фондов Тюменского областного краеведческого музея, а также коллекция нефти и минералов. Геологические карты (с указанием месторождений, открытых до Ю.Г. Эрвье и под его руководством) разработаны и выполнены сотрудниками ОАО «СибНАЦ», сообщает пресс-служба музейного комплекса.

В 11 часов у памятника Юрию Эрвье рядом со зданием «Главтюменьгеологии» (ул. Республики,55), руководителем которой он являлся почти четверть века, состоится митинг памяти. В нем примут участие представители органов власти Тюмени и Тюменской области, ветераны геологии, друзья и коллеги великого геолога.

Также пройдут VI открытые областные соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы Юрия Эрвье, о времени и месте проведения которых будет сообщено дополнительно. Напомним, что соревнования должны были состояться 18 апреля на базе лесопарка «Затюменский», но в связи с неблагоприятными погодными условиями было принято решение об их переносе.

Ко дню рожденья Эрвье в авиакомпании «Ямал» появился самолет имени геолога с его фотографией на борту.

Справка

Юрий Эрвье — инициатор и организатор проведения широкомасштабных поисковых и разведочных работ по большой части Западной Сибири, завершившихся открытием крупнейшей в СССР и в мире нефтегазоносной провинции. Всего, за время руководства Ю.Г. Эрвье геологической службой области, было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа. 112 месторождений отнесены к разряду крупных, крупнейших и уникальных, из них 30 уникальных (из 36 открытых в области на сегодняшний день), 33 крупнейших (более 55% от общего числа), 49 крупных (около 50%).

Геофизическими работами было подготовлено 466 структур (объектов), перспективных на газ и нефть. На базе открытий геологов в Тюменской области был создан крупнейший в стране и мире топливно-энергетический комплекс.

Юрий Георгиевич Эрвье — участник Великой отечественной войны. Боевые награды: медаль «За оборону Кавказа» и орден Красной Звезды (1943). Герой Социалистического Труда (1962). Лауреат Ленинской премии (1964).

Фото: ru.wikipedia.org

#Новости#Тюмень#Нефть и газ#Геология#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25