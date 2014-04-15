У памятника Эрвье состоится митинг

Юрий Эрвье — инициатор и организатор проведения широкомасштабных поисковых и разведочных работ по большой части Западной Сибири, завершившихся открытием крупнейшей в СССР и в мире нефтегазоносной провинции. Всего, за время руководства Ю.Г. Эрвье геологической службой области, было разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа. 112 месторождений отнесены к разряду крупных, крупнейших и уникальных, из них 30 уникальных (из 36 открытых в области на сегодняшний день), 33 крупнейших (более 55% от общего числа), 49 крупных (около 50%).