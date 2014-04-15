Студенты-доноры получат скидку в автошколу

Отметим, 20 апреля отмечают Национальный день донора, в связи с этим все мероприятия на этой неделе приурочены к празднику. Так, 18 апреля мобильный комплекс будет находиться в медгородке в Патрушево, где медики ближайших больниц приобщатся к донорскому движению, а на станции переливания крови пройдет акция, посвященная Дню донора. Все пришедшие в этот день, по традиции получат сувениры.