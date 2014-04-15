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Студенты-доноры получат скидку в автошколу

15 апреля 2014, 12:44
Студенты, сдающие кровь в первый раз в 18 лет, получат сертификаты донорского совершеннолетия, а также скидку в автошколу.
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Тюмень

Организаторами акции выступают Тюменская областная станция переливания крови совместно с ТюмГНГУ. Мероприятие пройдет 16 апреля по улице 50 лет октября, 38 и 17 апреля по улице Володарского, 56.

Отметим, 20 апреля отмечают Национальный день донора, в связи с этим все мероприятия на этой неделе приурочены к празднику. Так, 18 апреля мобильный комплекс будет находиться в медгородке в Патрушево, где медики ближайших больниц приобщатся к донорскому движению, а на станции переливания крови пройдет акция, посвященная Дню донора. Все пришедшие в этот день, по традиции получат сувениры.

Как сообщает пресс-служба станции переливания крови, 24 апреля пройдет не менее важная акция «Авто-МотоДонор». На станцию будут приглашены активисты авто- и мотодвижений.

Фото: news.rambler.ru

#Новости#Доноры#Станция переливания крови#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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