Студенты-доноры получат скидку в автошколу

Организаторами акции выступают Тюменская областная станция переливания крови совместно с ТюмГНГУ. Мероприятие пройдет 16 апреля по улице 50 лет октября, 38 и 17 апреля по улице Володарского, 56.
Отметим, 20 апреля отмечают Национальный день донора, в связи с этим все мероприятия на этой неделе приурочены к празднику. Так, 18 апреля мобильный комплекс будет находиться в медгородке в Патрушево, где медики ближайших больниц приобщатся к донорскому движению, а на станции переливания крови пройдет акция, посвященная Дню донора. Все пришедшие в этот день, по традиции получат сувениры.
Как сообщает пресс-служба станции переливания крови, 24 апреля пройдет не менее важная акция «Авто-МотоДонор». На станцию будут приглашены активисты авто- и мотодвижений.
Фото: news.rambler.ru