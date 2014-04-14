nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы смогут отметить свои письма пасхальным штемпелем

14 апреля 2014, 10:34
В преддверии Светлого Воскресения Христова в Центральном отделении почтовой связи Тюмени по улице Республики, 56 можно будет отметить свои письма и открытки специальным художественным штемпелем «С праздником Пасхи».
Сюжет
Тюмень

В преддверии Светлого Воскресения Христова в Центральном отделении почтовой связи Тюмени по улице Республики, 56 можно будет отметить свои письма и открытки специальным художественным штемпелем «С праздником Пасхи».

Такой подарок уже второй год подряд дарит тюменцам и гостям города тюменский филиал Почты России. Еще в 2013 году совместно с издательско-торговым центром «Марка» Почта России разработала рисунок нового переводного штемпеля с изображением пасхального яйца.

Как сообщает пресс-служба Почты России, рисунок не случаен, ведь яйцо является традиционным символом плодородия и возрождения. Специальное гашение штемпелем продлится с 14 по 20 апреля в операционном окне Центрального почтового отделения Тюмени, отмеченном особой табличкой.

Фото: liveinternet.ru

#Новости#Пасха#Почта России#Письма#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25