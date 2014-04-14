Тюменцы смогут отметить свои письма пасхальным штемпелем

В преддверии Светлого Воскресения Христова в Центральном отделении почтовой связи Тюмени по улице Республики, 56 можно будет отметить свои письма и открытки специальным художественным штемпелем «С праздником Пасхи».
Такой подарок уже второй год подряд дарит тюменцам и гостям города тюменский филиал Почты России. Еще в 2013 году совместно с издательско-торговым центром «Марка» Почта России разработала рисунок нового переводного штемпеля с изображением пасхального яйца.
Как сообщает пресс-служба Почты России, рисунок не случаен, ведь яйцо является традиционным символом плодородия и возрождения. Специальное гашение штемпелем продлится с 14 по 20 апреля в операционном окне Центрального почтового отделения Тюмени, отмеченном особой табличкой.
Фото: liveinternet.ru