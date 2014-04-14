Тюменский каратист стал третьим на международном турнире

«Участие в любом международном турнире — это неоценимый опыт. А выступление в составе национальной сборной России — это, к тому же, большая честь и ответственность. Я выступал в одной из самых сложных весовых категорий, в которой было наибольшее количество участников. И хотя я в итоге поднялся на пьедестал, считаю, что мог выступить лучше. Это хороший результат, но надеюсь, что в дальнейшем с подобных турниров я буду привозить медали высшего достоинства», — комментирует Владимир Калашников.