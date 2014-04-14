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Тюменский каратист стал третьим на международном турнире

14 апреля 2014, 16:07
Представитель Федерации каратэ Тюменской области Владимир Калашников занял третье место на престижном международном турнире по каратэ «Золотой пояс», который прошел в сербском городе Чачаке 12–13 апреля.
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Тюмень

Владимир участвовал в турнире в составе национальной сборной России. Поездка в Сербию стала завершающим этапом учебно-тренировочного сбора национальной команды. Воспитанник ОСДЮСШ каратэ стал третьим в весовой категории до 67 кг, отметили в пресс-службе тюменской федерации каратэ.

«Участие в любом международном турнире — это неоценимый опыт. А выступление в составе национальной сборной России — это, к тому же, большая честь и ответственность. Я выступал в одной из самых сложных весовых категорий, в которой было наибольшее количество участников. И хотя я в итоге поднялся на пьедестал, считаю, что мог выступить лучше. Это хороший результат, но надеюсь, что в дальнейшем с подобных турниров я буду привозить медали высшего достоинства», — комментирует Владимир Калашников.

#Новости#Тюмень#Каратэ#Таня#Общество
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