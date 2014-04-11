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«Бруклинский мост» переехал в центр Тюмени

11 апреля 2014, 16:34
Панно «Бруклинский мост», украшавшее офис продаж ГК «ТИС» на стройплощадке жилого комплекса «Манхэттен», переедет в самый центр города и будет размещено на фасаде дома № 2 по улице Мориса Тореза.

Договоренность об этом достигнута, как сообщили в группе компаний «ТИС», с управой Центрального административного округа.

Напомним, стрит-арт «Бруклинский мост» начал искать новое «место жительства» в марте 2014 года. Причина этого — скорый ввод в эксплуатацию объекта недвижимости ГК «ТИС», на котором оно было размещено. Добавим, что панно с изображением Манхэттена — это гигантская (около 100 квадратных метров) картина на фанере, которая закрывала старинный дом с двух сторон. В апреле прошлого года живопись пострадала при пожаре, однако ее восстановили. Теперь мост будет украшать фасад многоэтажного жилого дома, перед которым совсем недавно снесли несколько частных домов.

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