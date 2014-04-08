Тюменцы направили почти 8 млн маткапитала на пенсии

Что касается временных рамок действия программы господдержки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с действующим законодательством для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.