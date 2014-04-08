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Тюменцы направили почти 8 млн маткапитала на пенсии

8 апреля 2014, 13:15
Самым популярным вложением материнского капитала среди тюменских семей по-прежнему остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства направили 26 тысяч семей.
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Тюмень

Число семей Тюменской области, получивших в Пенсионном фонде сертификат на материнский семейный капитал, превысило 59 тысяч. При этом 20% владельцев сертификата на материнский капитал уже использовали его средства. Об этом сообщает пресс-служба ПФР по Тюменской области.

Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, территориальные органы ПФР по Тюменской области приняли 2 тысяч 670 заявок на обучение детей и 38 заявок на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы, что составило 7,9 миллионов рублей.

Что касается временных рамок действия программы господдержки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с действующим законодательством для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер составлял 250 тысяч рублей, то в 2014 году — уже 429 тысяч 408 рублей 50 копеек.

Фото: moyareklama.ru

#Новости#Региональный материнский капитал#ПФР#Тюмень#Саша#Общество
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