Студенты вузов смогут без отрыва от учебы получить военный билет

С 1 сентября 2014 года программа начнет действовать во всех вузах, которые имеют военные кафедры, таких в России всего 78. «В течение 2015 года будет реализовываться второй этап системы подготовки студентов. Перед нами стоят сложные задачи. Сегодня в Тюмени нет ни одной военной кафедры, и нам предстоит большая работа по их возрождению», — добавил Александр Моторин.