Студенты вузов смогут без отрыва от учебы получить военный билет

Как рассказал на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, система предусматривает обучение ребят по специальностям: офицер запаса в течение 2,5 лет, сержант запаса — 2 года и рядовой — 1,5 года.
«Данное обучение будет равноценно прохождению военной службы. После получения диплома о высшем профессиональном образовании студент получит и военный билет. Будущий кандидат должен хорошо учиться в вузе, если его отчислят, то и прошедшим военную службу он не будет», — отметил он.
По словам Александра Моторина, совет ректоров высших учебных заведений Тюменской области принял решение о возрождении военных кафедр. «Предполагается, что один раз в неделю молодой человек, выбравший прохождение службы во время обучения, будет получать теоретическую подготовку на военной кафедре, а затем на три месяца отправится на военные сборы в одну из военных частей», — поделился комиссар.
С 1 сентября 2014 года программа начнет действовать во всех вузах, которые имеют военные кафедры, таких в России всего 78. «В течение 2015 года будет реализовываться второй этап системы подготовки студентов. Перед нами стоят сложные задачи. Сегодня в Тюмени нет ни одной военной кафедры, и нам предстоит большая работа по их возрождению», — добавил Александр Моторин.
Фото: kbff.ru