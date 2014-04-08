Консультация по социальным вопросам — на сайте Nashgorod.ru

Пользователи интернет-портала Nashgorod.ru могут в режиме онлайн получить консультацию по интересующим их социальным проблемам. Как достать путевку в лагерь для ребенка и в санаторий для бабушки? Куда обращаться за помощью многодетным матерям? Где найти детского психолога? На эти и другие вопросы тюменцев ответит наш новый консультант Вера Иванова.

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