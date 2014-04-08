Консультация по социальным вопросам — на сайте Nashgorod.ru

Вера Александровна — первый заместитель директора департамента социального развития Тюменской области. Она готова ответить на вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения региона, организации отдыха и оздоровления населения, социального обслуживания населения, государственной поддержки. Кроме того, Вера Иванова проконсультирует тюменцев по мерам для улучшения положения детей и их защиты, вопросам опеки, попечительства и охраны прав детства, реабилитации инвалидов, расскажет о том, что представляет собой социальный контракт.
Отметим, что в адрес Веры Александровны уже поступают первые вопросы. Так, Людмила Н. поинтересовалась, куда нужно обратиться пенсионеру, чтобы получить бесплатное санаторно-курортное лечение, а Виктор спросил, чем вообще занимаются социальные работники.