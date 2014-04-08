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Консультация по социальным вопросам — на сайте Nashgorod.ru

8 апреля 2014, 12:38
Пользователи интернет-портала Nashgorod.ru могут в режиме онлайн получить консультацию по интересующим их социальным проблемам. Как достать путевку в лагерь для ребенка и в санаторий для бабушки? Куда обращаться за помощью многодетным матерям? Где найти детского психолога? На эти и другие вопросы тюменцев ответит наш новый консультант Вера Иванова.
Сюжет
Тюмень

Вера Александровна — первый заместитель директора департамента социального развития Тюменской области. Она готова ответить на вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения региона, организации отдыха и оздоровления населения, социального обслуживания населения, государственной поддержки. Кроме того, Вера Иванова проконсультирует тюменцев по мерам для улучшения положения детей и их защиты, вопросам опеки, попечительства и охраны прав детства, реабилитации инвалидов, расскажет о том, что представляет собой социальный контракт.

Отметим, что в адрес Веры Александровны уже поступают первые вопросы. Так, Людмила Н. поинтересовалась, куда нужно обратиться пенсионеру, чтобы получить бесплатное санаторно-курортное лечение, а Виктор спросил, чем вообще занимаются социальные работники.

Свой вопрос Вере Ивановой вы можете задать здесь

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