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В Тюмени ищут Дмитрия Солодникова: его не видели уже месяц

7 апреля 2014, 16:49
В Тюмени ведутся поиски 39-летнего Дмитрия Солодникова. 9 марта он ушел из дома (ул. Энергетиков, 53) и до сих пор не вернулся.
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Тюмень

В тот же день, 9 марта, около 22.00 Дмитрия Солодникова видели в районе дома № 1 «А» по улице Институтской.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что местонахождение мужчины все еще не установлено. Его поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 8.

Приметы Дмитрия Львовича Солодникова: на вид 39–40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, челка длинная, брови черные широкие. Особые приметы: носит очки, на левом предплечье с внутренней стороны шрам длинной 2–3 см. Был одет в толстовку черного цвета на молнии, футболку голубого цвета, черные брюки; на шее — крестик серого цвета на черном шнурке.

Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Солодникова, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам 794–164 и 794–235, а также 02.

Отметим, неделю назад на сайте Nashgorod.ru была опубликована информация о безвестном исчезновении Юрия Серебрякова, который ушел из дома, оставив записку о том, что устал жить. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени только что сообщили, что мужчина нашелся, еще в субботу. Там отметили, что он ушел по своей инициативе, преступлений в его отношении не совершалось.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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