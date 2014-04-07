В Тюмени ищут Дмитрия Солодникова: его не видели уже месяц

В тот же день, 9 марта, около 22.00 Дмитрия Солодникова видели в районе дома № 1 «А» по улице Институтской.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что местонахождение мужчины все еще не установлено. Его поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 8.
Приметы Дмитрия Львовича Солодникова: на вид 39–40 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, челка длинная, брови черные широкие. Особые приметы: носит очки, на левом предплечье с внутренней стороны шрам длинной 2–3 см. Был одет в толстовку черного цвета на молнии, футболку голубого цвета, черные брюки; на шее — крестик серого цвета на черном шнурке.
Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Солодникова, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам 794–164 и 794–235, а также 02.
Отметим, неделю назад на сайте Nashgorod.ru была опубликована информация о безвестном исчезновении Юрия Серебрякова, который ушел из дома, оставив записку о том, что устал жить. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени только что сообщили, что мужчина нашелся, еще в субботу. Там отметили, что он ушел по своей инициативе, преступлений в его отношении не совершалось.