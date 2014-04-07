В Тюмени ищут Дмитрия Солодникова: его не видели уже месяц

Отметим, неделю назад на сайте Nashgorod.ru была опубликована информация о безвестном исчезновении Юрия Серебрякова, который ушел из дома, оставив записку о том, что устал жить. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени только что сообщили, что мужчина нашелся, еще в субботу. Там отметили, что он ушел по своей инициативе, преступлений в его отношении не совершалось.