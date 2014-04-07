Дети-аутисты отправятся на лечение в Евпаторию

Как отмечают специалисты, аутизм — это заболевание и исключительность на всю жизнь, эффективных методов медикаментозного лечения детского аутизма пока не существует. Дельфинотерапия — это маленький шаг на пути к выздоровлению.
Для оказания помощи таким ребятишкам в Тюмени на базе Центра развития речи организована «Школа для родителей детей с расстройствами аутистического спектра». С прошлого года реализуется программа по обеспечению медико-социальной помощью детей раннего возраста «Мы вместе». В конце 2013 года министерство здравоохранения России опубликовало федеральные стандарты специализированной медицинской помощи таким пациентам. Лечебные учреждения региона уже ориентированы на неукоснительное соблюдение новых требований лечения таких «особых» детей. Сообщает пресс-служба Тюменского регионального медицинского общества.
Напомним, тема комплексной системы реабилитации и социализации детей с диагнозом аутизм, учитывая, что согласно действующим в России стандартам это заболевание является неизлечимым, была поднята на прямой линии с главой региона в декабре 2013 года руководителем одной из общественных организаций.
Владимир Якушев тогда отметил, что разработку такой программы можно обсудить, рассмотрев наиболее эффективные варианты. «После выхода методических рекомендаций минздрава работа с такими детьми примет более системный и понятный характер. Для того чтобы поднять ее качество, необходимо собираться медикам и родителям таких детей и вырабатывать совместные подходы», — сказал он.
В декабре прошлого года на областном Совете по делам инвалидов при губернаторе был утвержден комплексный план органов исполнительной власти и общественных организаций по оказанию помощи детям с расстройствами аутистического спектра на 2014 год.
Свою лепту в эту работу вносит и «Ключ к жизни». Помочь детям может каждый. Сбор средств для лечения ведется постоянно. Перечислить пожертвования можно несколькими способами: — воспользоваться банкоматами или терминалами Сбербанка, расположенными на юге Тюменской области, в рубрике «Благотворительность» необходимо найти раздел «Ключ к жизни»; — отправить благотворительные средства можно и через систему «Сбербанк Онл@йн», здесь открыт аналогичный раздел — «Ключ к жизни».
А также перечислив денежные средства на счет Некоммерческого партнерства «Тюменское региональное медицинское общество» — координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» Получатель: Некоммерческое партнерство «Тюменское региональное медицинское общество» ИНН 7203209610, КПП 720301001 Р/с 40703810467020000031 Корр. счет 30101810800000000651 БИК 047102651 ОКПО 63397 Назначение платежа: Добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Более подробную информацию о детях, нуждающихся в помощи, отзывы о проекте можно посмотреть на официальном портале правительства Тюменской области в рубрике «Горячие темы». Телефоны «горячей линии» НП «Тюменское региональное медицинское общество» — 757–765.
Фото: femme.cc