Дети-аутисты отправятся на лечение в Евпаторию

Свою лепту в эту работу вносит и «Ключ к жизни». Помочь детям может каждый. Сбор средств для лечения ведется постоянно. Перечислить пожертвования можно несколькими способами: — воспользоваться банкоматами или терминалами Сбербанка, расположенными на юге Тюменской области, в рубрике «Благотворительность» необходимо найти раздел «Ключ к жизни»; — отправить благотворительные средства можно и через систему «Сбербанк Онл@йн», здесь открыт аналогичный раздел — «Ключ к жизни».