Дружинников узаконили. Что изменилось?

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что принятие нового Федерального закона для тюменских дружинников ничего существенно не изменится, только некоторые формальные аспекты и статус. Удостоверения у добровольцев и так были. «Главное, что у нас есть дружинники, и они очень помогают полиции, при этом сами радеют за то, чтобы в городе был порядок», — добавили в пресс-службе.