Дружинников узаконили. Что изменилось?

Об этом, ссылаясь на принятый Госдумой закон «Об участии граждан в обеспечении правопорядка», пишет «Российская газета». Теперь дружинники на законных основаниях смогут проверять документы, участвовать в досмотрах личных вещей и автомобилей, задерживать правонарушителей, пресекать преступления. Однако все это член ДНД может сделать только в присутствии полицейского. «Если дружинник пожелает самостоятельно заглянуть в ваш паспорт — у вас есть полное право ему в этом отказать. Но если он попросит вас подойти к стоящему неподалеку сотруднику полиции, вам придется подчиниться», — уточняет «Российская газета».
Кроме того, у дружинников теперь будет не просто красная повязка на руке, а форма. Выдадут и удостоверение. Невыполнение требований добровольного помощника полиции грозит административной ответственностью. Строго накажут и тех, кто попытается сопротивляться дружинникам или нанесет вред их здоровью.
До сих пор, отмечает «Российская газета», участие обычных людей в обеспечении своей безопасности было регламентировано не связанными друг с другом федеральными законами и региональными нормативно-правовыми актами.
Так, например, в Тюмени добровольные народные дружины действуют уже несколько лет. В настоящее время в нашем городе помощь полиции оказывают 24 отряда ДНД, в которых состоят почти 300 человек. В этом году тюменские дружинники выявили более 500 правонарушений, по ним были составлены административные протоколы.
«Дружинники — это те люди, которые безошибочно узнают „антиобщественный элемент“, проживающий с ними по соседству. Отряды ДНД периодически проверяют лиц состоящих на учете, на которых наложены определенные ограничения, а также несовершеннолетних и неблагополучные семьи», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
За каждым тюменским отрядом ДНД закрепляется участковый уполномоченный, который патрулирует улицы вместе с добровольцами. При заступлении в патруль дружинники проходят инструктаж, узнают оперативную обстановку, приметы людей, находящихся в розыске, и украденного имущества. Кроме того, сотрудники полиции регулярно проводят занятия с дружинниками: разъясняют тонкости законодательства и разбирают внештатные ситуации, которые могут возникнуть во время обхода улиц.
Тюменские отряды ДНД в цифрах:
— 24 отряда
— 296 человек
— 513 выявленных правонарушений
— 150 рублей в час
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что принятие нового Федерального закона для тюменских дружинников ничего существенно не изменится, только некоторые формальные аспекты и статус. Удостоверения у добровольцев и так были. «Главное, что у нас есть дружинники, и они очень помогают полиции, при этом сами радеют за то, чтобы в городе был порядок», — добавили в пресс-службе.
«Российская газета» пишет, что важный пункт нового законопроекта — о социальных гарантиях: предусмотрено денежное вознаграждение дружинникам за службу, различные компенсации за травмы, ранения и даже гибель. Что касается Тюмени, то до начала текущего года местные дружинники за час своей работы получали 100 рублей. Сейчас зарплата члена ДНД увеличилась до 150 рублей в час. Депутаты Тюменской городской Думы, обсуждая бюджет, отмечали, что в 2013 году на финансирование отрядов ДНД потратили 7,2 млн рублей, а в 2014 году сумма затрат будет составлять 12,7 млн рублей.