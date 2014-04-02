Тюменские художники раскрасят стены больниц

Как рассказал руководитель и организатор арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин, идея проекта «Арт-прививка» зародилась в Москве в феврале этого года, тогда столичная художница Марина Звягинцева оформила помещения в Морозовской больнице. После этого, тюменцы из арт-группы «Цвет города» решили поддержать проект и продвигать его.