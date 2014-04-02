Тюменские художники раскрасят стены больниц

Как рассказал руководитель и организатор арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин, идея проекта «Арт-прививка» зародилась в Москве в феврале этого года, тогда столичная художница Марина Звягинцева оформила помещения в Морозовской больнице. После этого, тюменцы из арт-группы «Цвет города» решили поддержать проект и продвигать его.
«Большинство больниц и государственных учреждений имеют стандартное оформление и не всегда приятно в таких зданиях находиться. Поэтому мы стараемся привнести творчество, чтобы все выглядело приветливо», — рассказал Дмитрий Зеленин и добавил, что посетители больницы в Онохино рады таким переменам, некоторые даже просят украсить стены дома.
Добавим, летом в Тюмени продолжится проект «Парадный подъезд», в рамках которого художники раскрашивают серые и унылые стены многоквартирных домов.
Фото: vk.com