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Тюменские художники раскрасят стены больниц

2 апреля 2014, 17:22
Стены тюменских больниц раскрасят в яркие цвета, в рамках проекта «Арт-прививка», который развивают ребята из арт-группы «Цвет города». Они уже поработали в здании филиала областной больницы № 19 в селе Онохино, впереди отделения в поселках Боровский и Винзили.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал руководитель и организатор арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин, идея проекта «Арт-прививка» зародилась в Москве в феврале этого года, тогда столичная художница Марина Звягинцева оформила помещения в Морозовской больнице. После этого, тюменцы из арт-группы «Цвет города» решили поддержать проект и продвигать его.

«Большинство больниц и государственных учреждений имеют стандартное оформление и не всегда приятно в таких зданиях находиться. Поэтому мы стараемся привнести творчество, чтобы все выглядело приветливо», — рассказал Дмитрий Зеленин и добавил, что посетители больницы в Онохино рады таким переменам, некоторые даже просят украсить стены дома.

Добавим, летом в Тюмени продолжится проект «Парадный подъезд», в рамках которого художники раскрашивают серые и унылые стены многоквартирных домов.

Фото: vk.com

#Новости#Больницы#Тюменские художники#Тюмень#Саша#Общество
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