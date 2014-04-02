Кремль одобрил переход на «зимнее» время

Еще в октябре прошлого года депутаты предлагали вернуться к «зимнему времени». Однако против этого тогда выступил руководитель оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко. По его словам, перевод на зимнее время повлек бы за собой пересмотр рекламных контрактов на Олимпийских играх, что привело бы к неустойкам и претензиям международных телекомпаний. В итоге рассмотрение этого вопроса решили отложить до весны 2014 года.