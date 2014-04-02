Кремль одобрил переход на «зимнее» время

«Сегодня мы получили положительный отзыв на данный законопроект из государственно-правового управления президента», — сказал парламентарий, добавив, профильный думский комитет по охране здоровья будет рекомендовать нижней палате 15 апреля принять законопроект в первом чтении.
Напомним, в 2011 году президент Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее время, из-за чего в ряде регионов время стало всегда опережать астрономическое на один час, а в некоторых регионах — на два. Многие россияне были не в восторге от того, что зимой по утрам оказались вынуждены добираться на работу в темноте.
Впрочем, единого мнения на этот счет так и не сложилось. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2013 года, 32% респондентов хотели бы вернуться к сезонному переводу часов, 27% устраивает существующее положение вещей, а четверти россиян хотелось бы навсегда вернуться к зимнему (астрономическому) времени. Об этом сообщает «Лента. Ру».
Еще в октябре прошлого года депутаты предлагали вернуться к «зимнему времени». Однако против этого тогда выступил руководитель оргкомитета Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко. По его словам, перевод на зимнее время повлек бы за собой пересмотр рекламных контрактов на Олимпийских играх, что привело бы к неустойкам и претензиям международных телекомпаний. В итоге рассмотрение этого вопроса решили отложить до весны 2014 года.
Фото: namobilu.com