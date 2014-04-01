На трассах продолжают дежурить наряды ДПС

Водителям Toyota и Chevrolet Niva вчера инспекторы оказали помощь по вызволению автомобилей из кювета на автодороге Курган — Тюмень. Не смог продолжить движение своим ходом автомобиль Mitsubishi Lancer на автодороге Тюмень — Каменка — Кулига, ему вызвали эвакуатор. На 43 километре трассы Тюмень — Омск сломался транзитный КамАЗ, который остановившись на проезжей части, создавал реальную угрозу для участников движения. Подоспевший вовремя наряд обеспечил безопасность и организовал буксировку грузовика. На 60 километре той же автодороги Тюмень — Омск инспекторы сами взяли на буксир сломавшуюся малолитражку «Ока» и доставили ее в безопасное место.