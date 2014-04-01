На трассах продолжают дежурить наряды ДПС

В связи со сложными дорожно-метеорологическими условиями Госавтоинспекция области принимает меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Первоочередные задачи на федеральных автодорогах области выполняют наряды специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД. Мокрый снег при околонулевой температуре воздуха способен в считанные минуты превратить трассу в ледовый каток. При этом, к сожалению, не все водители управляют автомобилем адекватно складывающимся условиям, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Инспекторы патрулируют опасные участки загородных трасс, включая проблесковые маяки на патрульных автомобилях, тем самым ограничивая скоростной режим, предупреждают водителей об опасности. В случае появления наледи на проезжей части ГИБДД незамедлительно передает информацию дорожным службам для проведения необходимой противогололедной обработки и очистки проезжей части.
Водителям Toyota и Chevrolet Niva вчера инспекторы оказали помощь по вызволению автомобилей из кювета на автодороге Курган — Тюмень. Не смог продолжить движение своим ходом автомобиль Mitsubishi Lancer на автодороге Тюмень — Каменка — Кулига, ему вызвали эвакуатор. На 43 километре трассы Тюмень — Омск сломался транзитный КамАЗ, который остановившись на проезжей части, создавал реальную угрозу для участников движения. Подоспевший вовремя наряд обеспечил безопасность и организовал буксировку грузовика. На 60 километре той же автодороги Тюмень — Омск инспекторы сами взяли на буксир сломавшуюся малолитражку «Ока» и доставили ее в безопасное место.
ГИБДД Тюменской области продолжает мероприятия по обеспечению безопасности и беспрепятственного движения транспорта по автодорогам региона.