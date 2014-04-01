На месте крушения ATR-72 пройдет панихида по погибшим

Об этом сообщается в группе, посвященной памяти погибших в авиакатастрофе, в социальной сети «ВКонтакте». Панихида начнется в 9.30. В группе сообщается, что к памятному знаку, установленному на месте крушения самолета, будет организован подъезд: дорогу расчистят, будет курсировать вахтовка. Однако до места сбора (съезд в поле после деревни Горьковка) предлагается добраться самостоятельно.
Напомним, что самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Тюмени в Сургут, упал утром 2 апреля 2012 года вблизи села Горьковка через несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 33 человека. Выжить удалось десятерым.