На месте крушения ATR-72 пройдет панихида по погибшим

Об этом сообщается в группе, посвященной памяти погибших в авиакатастрофе, в социальной сети «ВКонтакте». Панихида начнется в 9.30. В группе сообщается, что к памятному знаку, установленному на месте крушения самолета, будет организован подъезд: дорогу расчистят, будет курсировать вахтовка. Однако до места сбора (съезд в поле после деревни Горьковка) предлагается добраться самостоятельно.