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На месте крушения ATR-72 пройдет панихида по погибшим

1 апреля 2014, 16:17
В среду, 2 апреля, исполнится два года со дня авиакатастрофы ATR-72 вблизи деревни Горьковка под Тюменью. На месте крушения самолета завтра утром пройдет панихида по погибшим.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщается в группе, посвященной памяти погибших в авиакатастрофе, в социальной сети «ВКонтакте». Панихида начнется в 9.30. В группе сообщается, что к памятному знаку, установленному на месте крушения самолета, будет организован подъезд: дорогу расчистят, будет курсировать вахтовка. Однако до места сбора (съезд в поле после деревни Горьковка) предлагается добраться самостоятельно.

Напомним, что самолет ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Тюмени в Сургут, упал утром 2 апреля 2012 года вблизи села Горьковка через несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 33 человека. Выжить удалось десятерым.

#Новости#Крушение ATR-72#Тюмень#Таня#Общество
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