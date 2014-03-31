Врач ответит перед судом за фиктивный больничный лист

По версии следствия, 10 сентября 2012 года Ирина Лапшина по просьбе своей коллеги выписала больничный лист об освобождении молодого человека от работы на срок до 21 сентября, якобы по болезни. Между тем, «больной» в это время отдыхал в Мексике.