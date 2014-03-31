Врач ответит перед судом за фиктивный больничный лист

По версии следствия, 10 сентября 2012 года Ирина Лапшина по просьбе своей коллеги выписала больничный лист об освобождении молодого человека от работы на срок до 21 сентября, якобы по болезни. Между тем, «больной» в это время отдыхал в Мексике.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального округа Тюмени, о выдаче поддельного больничного листа стало известно правоохранительным органам. В январе 2013 года молодой человек был осужден по ч.3 ст. 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа, и приговорен к штрафу в размере 6 тысяч рублей.
Теперь перед судом предстанет и врач. Прокуратура округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Санкция ч.1 ст. 292 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.
Фото: fonavto.ru