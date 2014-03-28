Были ли сибирские первопечатники Дон Кихотами?

О том, кем были сибирские первопечатники, кто построил на нашей земле первую типографию и какие книги там напечатал, расскажет тюменцам на лекции свободного университета заведующая кафедрой издательского дела ТюмГУ Наталья Дворцова.