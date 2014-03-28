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Были ли сибирские первопечатники Дон Кихотами?

28 марта 2014, 11:18
О том, кем были сибирские первопечатники, кто построил на нашей земле первую типографию и какие книги там напечатал, расскажет тюменцам на лекции свободного университета заведующая кафедрой издательского дела ТюмГУ Наталья Дворцова.

О том, кем были сибирские первопечатники, кто построил на нашей земле первую типографию и какие книги там напечатал, расскажет тюменцам на лекции свободного университета заведующая кафедрой издательского дела ТюмГУ Наталья Дворцова.

«Книжник как Дон Кихот: сибирские первопечатники в эпоху цифровой революции» — так заявлена тема лекции, которую прочтет завтра, 29 марта, доктор филологических наук, профессор Наталья Дворцова. Судьба книги и книжников (Василия Корнильева, Панкратия Сумарокова, Константина Высоцкого), рассказывает лектор, будет рассмотрена сквозь призму идеи донкихотства, превратившегося в важнейший архетип эпохи цифровой революции.

Обсудить, превратился ли Иртыш в Ипокрену и пройти 3000 верст по рекам Западной Сибири с Константином Высоцким предлагают любознательным тюменцам организаторы «Свободного университета».

Начало лекции — 14:00, адрес — Геологоразведчиков, 28а, 5-й этаж.

Напомним, «Свободный университет» — открытая академическая и лекционная площадка. С 2011 года в рамках этой образовательной инициативы проходят публичные лекции и дискуссии. Вход на все «занятия» — бесплатный.

Фото:

М. Гурбатов, А. Чайковская «Книга Букв» / arhinovosti.ru

#Новости#Лекции#Свободный университет#Дарья#Общество
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