В некоторых районах области эпидпорог превышен на 160%

Эпидемия укрепляет позиции: на прошлой неделе в Тюменской области в целом заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше эпидпорога на 28%, прибавив за неделю 15%.
В семи из двадцати трех административных территорий заболеваемость превышает пороговый уровень от 16% до 160%, сообщают в Роспотребнадзоре. С 20 марта на этих территориях в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, предприятиях обслуживания населения ввели масочный режим, ужесточили дезрежим. В лечебных учреждениях ограничено посещение больных родственниками, разграничены потоки соматических и инфекционных больных в поликлиниках. Рекомендовано ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
По результатам лабораторного мониторинга среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, рс-вирусы, аденовирусы), среди вирусов гриппа выделяется преимущественно сезонный штамм А(Н3N2) и грипп В.