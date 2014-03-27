В некоторых районах области эпидпорог превышен на 160%

В семи из двадцати трех административных территорий заболеваемость превышает пороговый уровень от 16% до 160%, сообщают в Роспотребнадзоре. С 20 марта на этих территориях в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, предприятиях обслуживания населения ввели масочный режим, ужесточили дезрежим. В лечебных учреждениях ограничено посещение больных родственниками, разграничены потоки соматических и инфекционных больных в поликлиниках. Рекомендовано ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.