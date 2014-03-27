Медведев подписал постановление об увеличении пенсий

«Я подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы делаем это ежегодно с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на основании Закона о пенсионном обеспечении. Размер индексации в этом году составит 17,1%», — сказал он на заседании правительства. В денежном выражении повышение составит от 1,1 тысячи до 2,1 тысячи рублей.