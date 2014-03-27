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Медведев подписал постановление об увеличении пенсий

27 марта 2014, 14:59
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о социальной индексации пенсии, повышение в нынешнем эквиваленте составит от 1,1 тысячи до 2,1 тысячи рублей.

«Я подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы делаем это ежегодно с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров на основании Закона о пенсионном обеспечении. Размер индексации в этом году составит 17,1%», — сказал он на заседании правительства. В денежном выражении повышение составит от 1,1 тысячи до 2,1 тысячи рублей.

По словам Дмитрия Медведева, увеличатся, в частности, пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

«Необходимые средства на текущий год в бюджете предусмотрены — более 40 миллиардов рублей. И в результате, 3 миллиона 700 тысяч человек будут получать проиндексированную пенсию», — сказал он.

Фото:http: www.zhukgsn.ru

#Новости#Трудовые пенсии#Саша#Общество
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